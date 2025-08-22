Die traditionsreiche Thomann GmbH gibt einen Geschäftsbereich ab

Das Unternehmen Thomann feiert heuer das 180-jährige Bestehen. Im Jubiläumsjahr schlägt das Familienunternehmen ein neues Kapitel auf: Zum 1. November 2025 wird die Sparte Handwerker- und Industriebedarf an die Firma Thommel aus Ravensburg übergeben. Das hat Thomann in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Zu dem Bereich, der abgegeben wird, gehören die Warengruppen Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Betriebseinrichtung, 3-Druck, Maschinen und Werkzeuge. Thomann konzentriert sich künftig auf den Bereich Stahl.
Wirtschaft im Allgäu und am Bodensee
