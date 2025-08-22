Wirtschaft im Allgäu und am Bodensee Die traditionsreiche Thomann GmbH gibt einen Geschäftsbereich ab

Das Familienunternehmen besteht seit 180 Jahren. Im Jubiläumsjahr stellt es Weichen für die Zukunft. Wo Thomann Chancen sieht und wer einen Geschäftsbereich übernimmt.