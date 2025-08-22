Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Thomann GmbH gibt Handwerkerbedarf an die Ravensburger Firma Thommel und fokussiert sich auf den Stahlhandel

Wirtschaft im Allgäu und am Bodensee

Die traditionsreiche Thomann GmbH gibt einen Geschäftsbereich ab

Das Familienunternehmen besteht seit 180 Jahren. Im Jubiläumsjahr stellt es Weichen für die Zukunft. Wo Thomann Chancen sieht und wer einen Geschäftsbereich übernimmt.
Von Peter Mittermeier
    • |
    • |
    • |
    Die Thomann GmbH unterhält Standorte in Lindau und in Hergatz (Foto).
    Die Thomann GmbH unterhält Standorte in Lindau und in Hergatz (Foto). Foto: Olaf Winkler

    Das Unternehmen Thomann feiert heuer das 180-jährige Bestehen. Im Jubiläumsjahr schlägt das Familienunternehmen ein neues Kapitel auf: Zum 1. November 2025 wird die Sparte Handwerker- und Industriebedarf an die Firma Thommel aus Ravensburg übergeben. Das hat Thomann in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Zu dem Bereich, der abgegeben wird, gehören die Warengruppen Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Betriebseinrichtung, 3-Druck, Maschinen und Werkzeuge. Thomann konzentriert sich künftig auf den Bereich Stahl.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden