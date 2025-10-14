Tödliche Kollision auf dem Bodensee – Motorboot rast in Segelboot

Tragischer Unfall auf dem Bodensee: Am Samstag (11.10.2025) ist eine Frau bei der Kollision eines Motor- und Segelbootes gestorben. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 15.35 Uhr zu dem folgenschweren Schiffsunfall auf dem österreichischen Bodenseegebiet bei Altenrhein.

Demnach fuhr ein mit vier Personen aus Österreich besetztes Motorboot mit hoher Geschwindigkeit auf ein Segelboot zu, auf welchem sich zwei Personen aus Deutschland befanden. Es kam zur Kollision, wobei das Segelboot kenterte und vollständig zerstört wurde.

Tödlicher Schiffsunfall auf dem Bodensee – Frau stirbt

Der Mann konnte kurz zuvor vom Segelboot ins Wasser springen, während die Frau schwere Verletzungen erlitt und im Wasser treibend aufgefunden wurde. Die umgehend eingeleiteten Erste Hilfe- sowie Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, die Frau verstarb noch im Bereich der Unfallstelle.

Die eintreffenden Rettungskräfte versorgten die unter Schock stehenden Beteiligten, welche alle unverletzt blieben. Eine Betreuung wurde durch das Kriseninterventionsteam übernommen. Der genaue Unfallhergang ist Bestandteil weiterer Ermittlungen.

Am Einsatzort waren die Feuerwehrboote „Föhn“ und „Pfänder“, die Einsatzboote der Wasserrettung „V-9“ und „V-112“, das Polizeiboot „V-20“ sowie der Rettungshelikopter „C8“ vor Ort. Die Bergung der beteiligten Boote sowie deren Abschleppung an Land wurde durch die Feuerwehr und die Polizei durchgeführt.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche : 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at