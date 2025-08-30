Urologie Lindenberg unternimmt im Jubiläumsjahr „Riesenschritt in die Zukunft“

Das Erdgeschoss steht. Darüber schreiten die Arbeiten zügig voran. Der Bau in der Bahnhofstraße wächst in die Höhe. Hier bekommt die Urologie Lindenberg eine neue Heimat. Es wird der dritte Standort in der Geschichte der Praxis. Begründet hat sie vor ziemlich genau 50 Jahren Dr. Günter Heim. „Er hat den guten Ruf der Urologie Lindenberg begründet“, sagt Dr. Christian Bayer, der die Praxis heute mit seiner Kollegin Dr. Ulrike Necknig betreibt. Sie sind quasi die dritte Urologen-Generation im Westallgäu.

