Urologie Lindenberg: Vor 50 Jahren hat sie Günter Heim gegründet. Seine Nachfolger planen einen Neuanfang

Gesundheit im Allgäu

Urologie Lindenberg unternimmt im Jubiläumsjahr „Riesenschritt in die Zukunft“

Dr. Günter Heim hat vor 50 Jahren die Urologie Lindenberg gegründet. Unter welchen Bedingungen er lange gearbeitet hat und was seine „medizinischen Enkel“ planen.
Von Peter Mittermeier
    • |
    • |
    • |
    Ein Teil des Teams der Urologie Lindenberg mit dem Praxisgründer Dr. Günter Heim in der Mitte (von links) : Petra Eller, Elke Grabherr, Jelena Gegenbaur, Dr. Günter Heim, Dr. Christian Bayer, Naomi Wagner und PD Dr. Ulrike Necknig
    Das Erdgeschoss steht. Darüber schreiten die Arbeiten zügig voran. Der Bau in der Bahnhofstraße wächst in die Höhe. Hier bekommt die Urologie Lindenberg eine neue Heimat. Es wird der dritte Standort in der Geschichte der Praxis. Begründet hat sie vor ziemlich genau 50 Jahren Dr. Günter Heim. „Er hat den guten Ruf der Urologie Lindenberg begründet“, sagt Dr. Christian Bayer, der die Praxis heute mit seiner Kollegin Dr. Ulrike Necknig betreibt. Sie sind quasi die dritte Urologen-Generation im Westallgäu.

