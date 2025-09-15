Icon Menü
Verfolgungsjagd auf der A96: Finanzberater hat „keinen Bock“ auf die Polizei

Prozess nach Polizeikontrolle

Erst geblitzt, dann abgehauen: Verkehrsrowdy hat „keinen Bock“ auf die Polizei

Ein Finanzberater aus dem Allgäu hat sich auf der Autobahn A96 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dafür stand er nun in Wangen vor Gericht.
Von Wolfgang Kraft
    • |
    • |
    • |
    Ein Auto fährt an einem Blitzer zur Geschwindigkeitskontrolle vorbei.
    Ein Auto fährt an einem Blitzer zur Geschwindigkeitskontrolle vorbei. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    „Wer sind Sie, dass Sie sich das Recht herausnehmen, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen?“, fragte Richterin Silke Bruder einen selbstständigen Finanzberater aus dem Unterallgäu. Der 46-Jährige musste sich vor dem Amtsgericht Wangen für eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei rechtfertigen. Er begründete dies damit, dass er „gerade keinen Bock auf die Polizei hatte“.

