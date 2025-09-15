Prozess nach Polizeikontrolle Erst geblitzt, dann abgehauen: Verkehrsrowdy hat „keinen Bock“ auf die Polizei

Ein Finanzberater aus dem Allgäu hat sich auf der Autobahn A96 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dafür stand er nun in Wangen vor Gericht.