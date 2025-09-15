Erst geblitzt, dann abgehauen: Verkehrsrowdy hat „keinen Bock“ auf die Polizei

„Wer sind Sie, dass Sie sich das Recht herausnehmen, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen?“, fragte Richterin Silke Bruder einen selbstständigen Finanzberater aus dem Unterallgäu. Der 46-Jährige musste sich vor dem Amtsgericht Wangen für eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei rechtfertigen. Er begründete dies damit, dass er „gerade keinen Bock auf die Polizei hatte“.
Prozess nach Polizeikontrolle
