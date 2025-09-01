Brand von Feuerwehrhaus Simmerberg: Polizei sprich von Millionenschaden

Konsterniert stehen Feuerwehrler aus Simmerberg (Landkreis Lindau) am Montagvormittag in Zivilkleidung vor ihrem Gerätehaus, in dem am frühen Morgen ein verheerender Brand ausgebrochen war. Sie schauen auf einen mit Ruß überzogenen Versorgungs-Lkw. Ihre Uniformen hängen in Reih und Glied an der Wand, Rauchgeruch liegt in der Luft. Draußen das Metallgerippe, das vom Tanklöschfahrzeug (TLF) übrig ist. Laut Polizei ist ein Sachschaden von etwa einer Million Euro entstanden. Immerhin: Verletzt hat sich niemand.

Lukas Huber

88171 Weiler-Simmerberg

Polizei