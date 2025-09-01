Icon Menü
Verheerender Brand im Feuerwehrhaus Simmerberg: Millionenschaden und Verlust der Ausrüstung

Was war der Auslöser?

Brand von Feuerwehrhaus Simmerberg: Polizei sprich von Millionenschaden

Fahrzeughalle in Flammen: Simmerberger Wehr muss bei Brand des eigenen Domizils zuschauen – und steht jetzt ohne Gerätehaus da. Was der Bürgermeister sagt.
Von Lukas Huber und Peter Mittermeier
    Einsatzkräfte mussten am frühen Montagmorgen ausrücken, weil es im Gerätehaus der Feuerwehr Simmerberg brannte. Dabei wurde unter anderem das Tanklöschfahrzeug völlig zerstört.
    Einsatzkräfte mussten am frühen Montagmorgen ausrücken, weil es im Gerätehaus der Feuerwehr Simmerberg brannte. Dabei wurde unter anderem das Tanklöschfahrzeug völlig zerstört. Foto: Lukas Huber (2), Davor Knappmeyer

    Konsterniert stehen Feuerwehrler aus Simmerberg (Landkreis Lindau) am Montagvormittag in Zivilkleidung vor ihrem Gerätehaus, in dem am frühen Morgen ein verheerender Brand ausgebrochen war. Sie schauen auf einen mit Ruß überzogenen Versorgungs-Lkw. Ihre Uniformen hängen in Reih und Glied an der Wand, Rauchgeruch liegt in der Luft. Draußen das Metallgerippe, das vom Tanklöschfahrzeug (TLF) übrig ist. Laut Polizei ist ein Sachschaden von etwa einer Million Euro entstanden. Immerhin: Verletzt hat sich niemand.

