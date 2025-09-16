Icon Menü
Vier Männer vor Gericht: Geldautomaten und Tresore in Süddeutschland geknackt

Prozess am Landgericht

Geldautomaten und Tresore geknackt: Mutmaßliche Bandenmitglieder stehen vor Gericht

Die vier Männer haben an verschiedenen Örtlichkeiten in Süddeutschland zugeschlagen. Ein Fall hat sich im Allgäu ereignet. Wie hoch Schaden und Beute sind.
Von Siegfried Großkopf
    • |
    • |
    • |
    Geldscheine und eine Sprengladung liegen bei einem Pressetermin der Polizei auf dem Boden.
    Geldscheine und eine Sprengladung liegen bei einem Pressetermin der Polizei auf dem Boden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Wegen des Vorwurfs des fortgesetzten schweren Bandendiebstahls müssen sich vier kosovarische Staatsangehörige vor dem Landgericht Ravensburg verantworten. Beim Auftakt schwieg das Quartett.

