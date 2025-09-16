Geldautomaten und Tresore geknackt: Mutmaßliche Bandenmitglieder stehen vor Gericht

Wegen des Vorwurfs des fortgesetzten schweren Bandendiebstahls müssen sich vier kosovarische Staatsangehörige vor dem Landgericht Ravensburg verantworten. Beim Auftakt schwieg das Quartett.
Prozess am Landgericht
