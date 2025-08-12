Sternschnuppen, Bienen und kühlen Schatten: Was der Skywalk in den Sommerferien zu bieten hat

Kühler Ort für heiße Tage: Die Waldwelt Skywalk Allgäu in Scheidegg bietet in diesem Sommer ein Extraprogramm mit Workshops, Rätselspaß und Bastelangeboten an. Was im Naturerlebnispark geboten ist.

Sternschnuppen-Nächte Am 12. und 13. August lernen Gäste in kleinen Gruppen alles über Meteorströme und Sternenbilder. Gemeinsam mit einem Astronomen der Sternwarte Oberallgäu geht es über den stockdunklen Baumwipfelpfad (Beginn 21.45 Uhr, nur mit Voranmeldung).

Kinder stellen eigenes Wildkräutersalz her

Bienen und Kräuter Am 20. und 27. August erhalten junge Entdecker beim Nachmittag der Imker spannende Einblicke in die Welt der Bienen und die Kunst der Honigernte. Am 21. und 28. August können sie ihr eigenes Wildkräutersalz kreieren. Außerdem erfahren sie Wissenswertes über heimische Kräuter und deren Verwendung.

„Wer alles sehen und ausprobieren will, braucht mindestens drei Stunden.“ Alisa Schneider, Sprecherin der Waldwelt Skywalk Allgäu

Morgenglück Jeden Tag in den bayerischen Sommerferien (bis einschließlich 14. September) gibt es einen frühen Parkeintritt ab 8.30 Uhr bis 10 Uhr in Kombination mit einem Frühstücksangebot im Restaurant Waldglück. Nur mit Voranmeldung. Tickets können im Vorfeld online gebucht werden.

Nachts zwischen Wurzeln und Wipfeln Am 19. und 20. September wird im Rahmen der Deutschen Waldtage eine Erlebnisführung „Nachts im Wald“ stattfinden. Ein Naturführer erklärt, was nach Einbruch der Dunkelheit im Wald alles los ist. Nur mit Voranmeldung, Tickets können online gebucht werden.

Skywalk Allgäu bietet Waldbaden an

70 Attraktionen Der Naturerlebnispark bietet mehr als 70 Attraktionen an. Zwischen Baumwipfeln in bis zu 40 Metern Höhe lässt sich der Lebensraum Wald aus einer neuen Perspektive entdecken. Es gibt einen wackeligen Netztunnel zum Klettern, Barfußpfad, Streichelzoo, einen Wasserspielplatz und einen Abenteuerwald mit neu installiertem Nebelbaum. „Wer alles sehen und ausprobieren will, braucht mindestens drei Stunden“, sagt Sprecherin Alisa Schneider.

Waldbaden Wem das alles zu trubelig ist, kann im hinteren Teil des Waldes entspannen. Das „Waldbad“ mit Hängematten und Liegen bietet angenehme Ruhe. Die Wiesen rund um den Baumwipfelpfad laden zum gemeinsamen Picknick ein. Oder die großen Familientische im Panorama-Biergarten.