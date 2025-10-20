Icon Menü
Warum Oberreute ihre mit ihren aktuellen Bemühungen um Klimaneutralität ihre Ziele bis 2045 verfehlt

Erneuerbare Energien

Wie diese Allgäuer Gemeinde bis 2045 klimaneutral werden will

Das Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung von Oberreute liegt vor. Dabei wird deutlich: Ein „Weiter so“ führt nicht zum Ziel.
Von Olaf Winkler
    • |
    • |
    • |
    Immer mehr Haushalte in Oberreute nutzen Holzpellets als Energieträger. Doch die Umrüstung erfolgt nicht schnell genug.   
    Immer mehr Haushalte in Oberreute nutzen Holzpellets als Energieträger. Doch die Umrüstung erfolgt nicht schnell genug.    Foto: Olaf Winkler

    Ein „Weiter so“ wie bisher wird trotz einiger Verbesserungen in den vergangenen Jahren nicht dazu führen, dass Oberreute wie bis 2045 klimaneutral heizt – dieses Ziel hatte die Westallgäu-Gemeinde ausgegeben. Zu dem Schluss kommt Stefan Bonaldo-Kraft vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza), der jetzt im Gemeinderat bei der Vorstellung der kommunalen Wärmeplanung dabei war. Diese hatte die Gemeinde mit Hilfe von Fördergeldern erstellen lassen.

