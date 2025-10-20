Wie diese Allgäuer Gemeinde bis 2045 klimaneutral werden will

Ein „Weiter so“ wie bisher wird trotz einiger Verbesserungen in den vergangenen Jahren nicht dazu führen, dass Oberreute wie bis 2045 klimaneutral heizt – dieses Ziel hatte die Westallgäu-Gemeinde ausgegeben. Zu dem Schluss kommt Stefan Bonaldo-Kraft vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza), der jetzt im Gemeinderat bei der Vorstellung der kommunalen Wärmeplanung dabei war. Diese hatte die Gemeinde mit Hilfe von Fördergeldern erstellen lassen.

