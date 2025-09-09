Einziger Penny-Markt im Westallgäu kündigt Schließung an - was sollten Kunden jetzt tun?

„Wir sind bald wieder für euch da“, steht auf einem Schild vor dem Penny-Markt in Weiler an der Baumeister-Bufler-Straße. Damit kündigt der Discounter die zwischenzeitliche Schließung an. Diese beginnt an diesem Samstag, 13. September (12 Uhr). „Ab dem 30. Oktober sehen wir uns wieder“, heißt es weiter. Eine Mitarbeiterin erklärte auf Nachfrage, dass Umbaumaßnahmen anstünden.
Kunden müssen ausweichen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden