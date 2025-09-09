Kunden müssen ausweichen Einziger Penny-Markt im Westallgäu kündigt Schließung an - was sollten Kunden jetzt tun?

Der Discounter Penny kündigt Umbauarbeiten in einer Filiale im Allgäu an. Was das für Kunden aus dem Landkreis Lindau bedeutet – und wohin sie ausweichen können.