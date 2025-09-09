Icon Menü
Westallgäuer Penny-Markt in Weiler schließt – das sind die besten Alternativen während des Umbaus

Kunden müssen ausweichen

Einziger Penny-Markt im Westallgäu kündigt Schließung an - was sollten Kunden jetzt tun?

Der Discounter Penny kündigt Umbauarbeiten in einer Filiale im Allgäu an. Was das für Kunden aus dem Landkreis Lindau bedeutet – und wohin sie ausweichen können.
Von Lukas Huber
    Bis Oktober hat der einzige Penny-Markt im Westallgäu geschlossen. Foto: Lukas Huber

    „Wir sind bald wieder für euch da“, steht auf einem Schild vor dem Penny-Markt in Weiler an der Baumeister-Bufler-Straße. Damit kündigt der Discounter die zwischenzeitliche Schließung an. Diese beginnt an diesem Samstag, 13. September (12 Uhr). „Ab dem 30. Oktober sehen wir uns wieder“, heißt es weiter. Eine Mitarbeiterin erklärte auf Nachfrage, dass Umbaumaßnahmen anstünden.

