Er hatte Geld in Hülle und Fülle: Dieser Allgäuer Landkreis gehört seit 70 Jahren wieder zu Bayern

Wer weiß, wie Markus Söder diesen historischen Akt kommentiert hätte. Ziemlich sicher mit einem Selfie für seine 762.000 Follower auf Instagram. Vielleicht mit einem Video. Womöglich sogar mit einem, auf dem er ein eine Bratwurst beißt. Oder zumindest in einen Apfel vom Bodensee. Sein Amtsvorgänger Dr. Wilhelm Hoegner beließ es vor 70 Jahren bei freudigen, aber eher nüchternen Worten. „Der Kreis Lindau ist nun wieder ein Juwel unter den bayerischen Gebieten“, sagte der damalige Ministerpräsident.
Am Bodensee regierte ein König
