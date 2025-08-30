Icon Menü
Wie der Landkreis Lindau fast ein eigener Staat wurde und 1955 offiziell nach Bayern zurückkehrte

Am Bodensee regierte ein König

Er hatte Geld in Hülle und Fülle: Dieser Allgäuer Landkreis gehört seit 70 Jahren wieder zu Bayern

Der Landkreis Lindau war nach dem Zweiten Weltkrieg fast ein eigener Staat. Der Kreispräsident regierte wie ein König. Wie es dazu kam und wie das alles endete.
Von Benjamin Schwärzler
    Anton Zwisler besaß als Lindauer Kreispräsident eine enorme Machtfülle. Vor 70 Jahren kehrte der Landkreis schließlich zu Bayern zurück. Die kleine Version des Lindauer Löwen sitzt heute am Grenzübergang in Zech.
    Wer weiß, wie Markus Söder diesen historischen Akt kommentiert hätte. Ziemlich sicher mit einem Selfie für seine 762.000 Follower auf Instagram. Vielleicht mit einem Video. Womöglich sogar mit einem, auf dem er ein eine Bratwurst beißt. Oder zumindest in einen Apfel vom Bodensee. Sein Amtsvorgänger Dr. Wilhelm Hoegner beließ es vor 70 Jahren bei freudigen, aber eher nüchternen Worten. „Der Kreis Lindau ist nun wieder ein Juwel unter den bayerischen Gebieten“, sagte der damalige Ministerpräsident.

