Wie wird alkoholfreies Bier gebraut: Meckatzer Löwenbräu Chef Michael Weiß erklärt den Brauvorgang

Allgäuer Bier ohne Alkohol

Wie braut man ein alkoholfreies Bier? Diese Allgäuer Brauerei lässt sich hinter die Kulissen schauen

Die alkoholfreie Variante wird in Deutschland immer beliebter. Michael Weiß von der Meckatzer Löwenbräu erklärt, wie im Allgäu ein solches Bier entsteht.
Von Lara Schäle
    In der Allgäuer Brauerei werden drei alkoholfreie Biere produziert. Meckatzer-Chef Michael Weiß erklärt, wie der Prozess abläuft.
    In der Allgäuer Brauerei werden drei alkoholfreie Biere produziert. Meckatzer-Chef Michael Weiß erklärt, wie der Prozess abläuft. Foto: Lara Schäle, Meckatzer Löwenbräu

    „Ein alkoholfreies Bier, bitte“ – ein Satz, den man in Deutschland wohl immer häufiger hören wird. Denn während die Bierproduktion in den letzten zehn Jahren um 14 Prozent zurückging, erlebt das alkoholfreie Bier laut Statistischem Bundesamt einen Aufstieg. Seit 2014 hat sich die Produktion fast verdoppelt. In den Brauereien stellt sich deshalb die Frage: Braut man eine alkoholfreie Variante des hopfenhaltigen Getränks?

