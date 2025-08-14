Allgäuer Bier ohne Alkohol Wie braut man ein alkoholfreies Bier? Diese Allgäuer Brauerei lässt sich hinter die Kulissen schauen

Die alkoholfreie Variante wird in Deutschland immer beliebter. Michael Weiß von der Meckatzer Löwenbräu erklärt, wie im Allgäu ein solches Bier entsteht.