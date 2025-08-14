Wie braut man ein alkoholfreies Bier? Diese Allgäuer Brauerei lässt sich hinter die Kulissen schauen

„Ein alkoholfreies Bier, bitte“ – ein Satz, den man in Deutschland wohl immer häufiger hören wird. Denn während die Bierproduktion in den letzten zehn Jahren um 14 Prozent zurückging, erlebt das alkoholfreie Bier laut Statistischem Bundesamt einen Aufstieg. Seit 2014 hat sich die Produktion fast verdoppelt. In den Brauereien stellt sich deshalb die Frage: Braut man eine alkoholfreie Variante des hopfenhaltigen Getränks?
Allgäuer Bier ohne Alkohol
