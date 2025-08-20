„In desolatem Zustand“: Woran die Zukunft der traditionsreichen Obstbauschule am Bodensee hängt

Der Kooperationsvertrag für die Obstbauschule in Schlachters - offiziell: Versuchsstation für Obstbau - lässt weiter auf sich warten. Der derzeit gültige wurde im vergangenen Jahr um zwölf Monate bis Ende Dezember 2025 verlängert. Knackpunkt ist die Gebäudefrage und damit letztlich das Geld. „Der Prozess hin zu einer Lösungsfindung ist leider immer noch nicht abgeschlossen“, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Vor allem für Obstbauern in Bayern hat sie erhebliche Bedeutung.
Obstbauern bangen
