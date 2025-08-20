Icon Menü
Zukunft der Obstbauschule am Bodensee ungewiss: Landkreis und Freistaat ringen um Lösungen und Finanzierung!

Obstbauern bangen

„In desolatem Zustand“: Woran die Zukunft der traditionsreichen Obstbauschule am Bodensee hängt

Der bestehende Vertrag zwischen Landkreis und Freistaat läuft Ende 2025 aus. Auf einen neuen konnten sich die Beteiligten bisher nicht einigen.
Von Steffen Lang
    Die Zukunft der Obstbauschule ist nach wie vor offen. Die vom Landkreis erhoffte Lösung gibt es nach wie vor nicht. Foto: Christian Flemming

    Der Kooperationsvertrag für die Obstbauschule in Schlachters - offiziell: Versuchsstation für Obstbau - lässt weiter auf sich warten. Der derzeit gültige wurde im vergangenen Jahr um zwölf Monate bis Ende Dezember 2025 verlängert. Knackpunkt ist die Gebäudefrage und damit letztlich das Geld. „Der Prozess hin zu einer Lösungsfindung ist leider immer noch nicht abgeschlossen“, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Vor allem für Obstbauern in Bayern hat sie erhebliche Bedeutung.

