Zukunft des Friedhofs in Heimenkirch: Bürger bringen Ideen für Nutzung ein

Bestattungsformen und Kultur

Bürger sammeln Ideen: Gibt es künftig Lesungen und Konzerte auf dem Friedhof in Heimenkirch?

Eine Bürgerwerkstatt hat in Heimenkirch Ideen für die Gestaltung des Friedhofs gesammelt. Warum dort immer mehr Platz zur Verfügung steht.
    Eine Bürgerwerkstatt hat sich damit beschäftigt, wie die freien Flächen auf dem Friedhof in Heimenkirch genutzt werden könnten.
    Eine Bürgerwerkstatt hat sich damit beschäftigt, wie die freien Flächen auf dem Friedhof in Heimenkirch genutzt werden könnten. Foto: Markus Reichart

    Wie soll der Friedhof in Zukunft aussehen? Mit dieser Frage hat sich in Heimenkirch eine Bürgerwerkstatt. Hintergrund ist der Trend weg von der Erd- und hin zur Urnenbestattung in allen Westallgäuer Kommunen.

