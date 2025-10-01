Bürger sammeln Ideen: Gibt es künftig Lesungen und Konzerte auf dem Friedhof in Heimenkirch?

Wie soll der Friedhof in Zukunft aussehen? Mit dieser Frage hat sich in Heimenkirch eine Bürgerwerkstatt. Hintergrund ist der Trend weg von der Erd- und hin zur Urnenbestattung in allen Westallgäuer Kommunen.
Bestattungsformen und Kultur
Wie soll der Friedhof in Zukunft aussehen? Mit dieser Frage hat sich in Heimenkirch eine Bürgerwerkstatt. Hintergrund ist der Trend weg von der Erd- und hin zur Urnenbestattung in allen Westallgäuer Kommunen.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden