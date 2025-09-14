„Das ist Fluch und Segen“: Diese Förderschule im Allgäu steht vor besonderen Herausforderungen

Das neue Schuljahr beginnt an der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg mit einer doppelten Premiere. Zum einen ist es für Ulrike Bensch der erste Schultag als neue Schulleiterin. Zum anderen aber auch für das Haus an sich. Denn der 20 Millionen Euro teure Neubau war im vergangenen Schuljahr mit etwas Verzögerung erst in den Herbstferien bezogen worden. Somit ist dieser Dienstag für alle der erste richtige erste Schultag im neuen Schulgebäude. Wir haben vorab mit Ulrike Bensch gesprochen über...
Start ins neue Schuljahr 2025/26
