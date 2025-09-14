Icon Menü
Zum Start ins neue Schuljahr: Ulrike Bensch ist die neue Leiterin der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg

Start ins neue Schuljahr 2025/26

„Das ist Fluch und Segen“: Diese Förderschule im Allgäu steht vor besonderen Herausforderungen

Ulrike Bensch ist die neue Leiterin der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg. Welche Folgen die Corona-Pandemie immer noch hat und welche Rolle Tiktok spielt.
Von Benjamin Schwärzler
    • |
    • |
    • |
    Ulrike Bensch ist die neue Schulleiterin der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg.
    Ulrike Bensch ist die neue Schulleiterin der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg. Foto: Benjamin Schwärzler

    Das neue Schuljahr beginnt an der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg mit einer doppelten Premiere. Zum einen ist es für Ulrike Bensch der erste Schultag als neue Schulleiterin. Zum anderen aber auch für das Haus an sich. Denn der 20 Millionen Euro teure Neubau war im vergangenen Schuljahr mit etwas Verzögerung erst in den Herbstferien bezogen worden. Somit ist dieser Dienstag für alle der erste richtige erste Schultag im neuen Schulgebäude. Wir haben vorab mit Ulrike Bensch gesprochen über...

