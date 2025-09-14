Start ins neue Schuljahr 2025/26 „Das ist Fluch und Segen“: Diese Förderschule im Allgäu steht vor besonderen Herausforderungen

Ulrike Bensch ist die neue Leiterin der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg. Welche Folgen die Corona-Pandemie immer noch hat und welche Rolle Tiktok spielt.