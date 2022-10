Das sind Gäste und Thema bei Hart aber fair heute

"Hart aber fair" läuft heute wie gewohnt im Ersten: Zu den Gästen bei Moderator Frank Plasberg gehört an diesem Montag (24.10.) u.a. Henry Maske.

24.10.2022 | Stand: 06:45 Uhr

Hart aber fair ist heute Abend wieder auf Sendung. Am 24.10. begrüßt Frank Plasberg im Ersten fünf Gäste, um mit ihnen über dieses Thema zu sprechen: "Eine Frage der Herkunft: Warum sehen Ost- und Westdeutsche Russlands Krieg so anders?"

Das sind die Gäste heute bei Hart aber fair

Henry Maske (ehem. Boxweltmeister; heute Geschäftsführer bei Sporttechnologie-Unternehmen)

(ehem. Boxweltmeister; heute Geschäftsführer bei Sporttechnologie-Unternehmen) Ralf Fücks (Publizist; Leiter der Denkfabrik „Zentrum Liberale Moderne“; seit 1982 Mitglied der Grünen)

(Publizist; Leiter der Denkfabrik „Zentrum Liberale Moderne“; seit 1982 Mitglied der Grünen) Jessy Wellmer (Journalistin und Moderatorin; Autorin der ARD-Reportage "Russland, Putin und wir Ostdeutsche")

(Journalistin und Moderatorin; Autorin der ARD-Reportage "Russland, Putin und wir Ostdeutsche") Antje Hermenau (Politikberaterin; Buchautorin „Ansichten aus der Mitte Europas: Wie Sachsen die Welt sehen“)

(Politikberaterin; Buchautorin „Ansichten aus der Mitte Europas: Wie Sachsen die Welt sehen“) Stefan Creuzberger (Historiker; Professor für Zeitgeschichte an der Universität Rostock; Buchautor „Das deutsch-russische Jahrhundert“)

Das ist das Thema heute bei Hart aber fair

Putins Krieg gegen die Ukraine macht Menschen in West und Ost erneut klar: Sie ticken in vielen Fragen unterschiedlich. Woher kommt im Osten die Nachsicht mit Russland? Leidet die Wirtschaft dort stärker unter Energiekrise und Sanktionen? Diese Fragen sind Thema heute bei Frank Plasberg im Ersten.

Uhrzeit: Hart aber fair im Livestream und als Wiederholung in der Mediathek sehen

Hart aber fair kommt heute um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kann gleichzeitig kostenlos als Livestream und später als Wiederholung hier in der ARD-Mediathek angesehen werden.

Rückblick: Gäste bei Hart aber fair

Zuletzt waren die Gäste bei Hart aber fair:

Katrin Göring-Eckardt , B'90/Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags

Thorsten Frei , CDU

Eva Quadbeck , stv. Chefredakteurin und Leiterin Hauptstadtbüro des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND)

Jens Südekum , Professor für Internationale Ökonomie an der Universität Düsseldorf

Frank Umbach , Politikwissenschaftler und Experte mit Schwerpunkt Energiesicherheit und Sicherheitspolitik

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair" heute

Wie immer können sich Interessierte vor und während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert. Auch telefonisch unter 0800/5678-678, per Fax unter 0800/5678-679 und per Mail an hart-aber-fair@wdr.de ist die Redaktion erreichbar - auch im Vorgriff auf die kommende Sendung.

Faktencheck bei Hart aber fair

Nach der Sendung werden die Aussagen der Gäste bei "Hart aber fair" regelmäßig einem Faktencheck unterzogen. Dieser findet sich hier. In der Regel ist der Faktencheck am Vormittag nach der Sendung aktualisiert. Auch zur jüngsten Sendung vor der Pause gibt es einen solchen Faktencheck online.

Porträt: Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair". Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Nach mehr als 20 Jahren hört Plasberg demnnächst aber bei "hart aber fair" auf. Nach dann insgesamt 750 Sendungen verabschiedet sich der 65-Jährige Ende November von der ARD-Talkshow. Sein Nachfolger wird der 32-jährige Louis Klamroth. Er wird im Januar zum ersten Mal bei "hart aber fair" zu sehen sein.