Lawinen im Riesengebirge: Frau in Tschechien gestorben

Nach Lawinen im tschechisch-polnischen Riesengebirge gibt es große Rettungs- und Suchaktionen. Eine wird später abgebrochen. Eine Frau stirbt im Krankenhaus.

15.03.2021 | Stand: 11:46 Uhr

Zwei Lawinenabgänge im tschechisch-polnischen Riesengebirge haben am Sonntag große Rettungs- und Suchaktionen auf beiden Seiten der Staatsgrenze ausgelöst. Auf tschechischer Seite wurde eine Frau in der Nähe des Skizentrums Spindleruv mlyn (auf Deutsch Spindlermühle) verschüttet.

Sie konnte zwar mithilfe von Suchhunden entdeckt und noch lebend geborgen werden, war aber in einem kritischen Zustand. Trotz aller Bemühungen starb sie schließlich in der Nacht zu Montag im Krankenhaus, wie die Klinik in Hradec Kralove der Agentur CTK zufolge mitteilte.

Lawine: Bergrettung in Tschechien berichtigt Verletzten-Meldungen

Am Nachmittag hatte die tschechische Bergrettung zunächst mitgeteilt, es habe zumindest zwei weitere Verletzte gegeben. Am Abend berichtigte sie jedoch diese Information und erklärte, zwei gerettete Männer seien unverletzt geblieben, hätten aber schwere Schocks erlitten.

Noch davor war auf der polnischen Seite des zu den Sudeten gehörenden Riesengebirges (tschechisch Krkonose, polnisch Karkonosze) eine Lawine abgegangen. Wie der polnische TV-Nachrichtensender TVN24 berichtete, suchten mehr als 70 polnische und tschechische Bergretter unterstützt von Hubschraubern stundenlang nach vermuteten Verschütteten. Gefunden wurde jedoch niemand. Die Verwaltung des polnischen Nationalparks Riesengebirge gab am Abend den Abbruch der Suchaktion bekannt.

