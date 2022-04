Mirco Nontschew posthum bei "LOL": Staffel 3 beginnt am Donnerstag

Seine Grimassen und Geräusche waren legendär: Mirco Nontschew starb im Dezember - jetzt ist er in der davor bereits produzierten Staffel 3 von "LOL" zu sehen.

Er konnte gefühlt abertausende Geräusche imitieren. Das Quietschen von Basketballschuhen auf dem Boden einer Sporthalle. Oder Tierlaute. Mirco Nontschews Tod wurde im Dezember 2021 bekannt. Da war die neue Staffel der Comedyserie "LOL - Last One Laughing" beim Streamingdienst von Amazon schon produziert. Nontschew-Fans können ihren Comedian nun ab 14. April noch einmal in Aktion sehen.

Was ist das Konzept der Comedy-Serie "LOL"?

Bei "LOL" geht es darum, dass eine Reihe Comedians und Entertainer für mehrere Stunden in ein Studio gesperrt werden. Dort müssen sie sich gegenseitig zum Lachen bringen. Wer es am längsten durchhält und nicht lacht, der gewinnt. Das Format ist international bekannt, in Deutschland war es ein durchschlagender Erfolg für den Streaming-Dienst Prime Video des US-Riesen Amazon.

"LOL", Staffel 3: Wer moderiert die Show?

Schauspieler und Regisseur Michael "Bully" Herbig ("Bullyparade", "Der Schuh des Manitu") präsentiert die deutsche Ausgabe des internationalen Erfolgs auch beim dritten Mal.

Er beobachtet in einem anderen Raum das Geschehen und passt dort auf, wer lacht und greift dann ins Geschehen ein. Ertönt ein Alarm ist klar: Jemand hat geschmunzelt, gegrinst oder gelacht. Die Kandidaten haben zwei Versuche, also einen Ausrutscher dürfen sie sich leisten.

Michael "Bully" Herbig ist Regisseur und Schauspieler. Bild: Tobias Hase, dpa

Sendetermin: Wann beginnt die dritte Staffel "LOL"?

Die Staffel beginnt am Gründonnerstag, 14. April, und hat sechs Folgen. Pro Woche werden zwei neue in das Streaming-Portal eingestellt. Der Sieger oder die Siegerin wird also am 28. April bekannt.

Es ist wenig verändert worden am Konzept - die dritte Staffel funktioniert weitgehend wie die vorigen auch. Das ist eine Wette, die Amazon eingeht. Wird das Format nochmal funktionieren? Oder flacht der Erfolg doch ab, weil es immer wieder das Gleiche sein könnte?

Die Comedians: Wer ist bei bei "LOL" Staffel 3 dabei?

Diese Teilnehmer sind zu sehen:

Palina Rojinski

Hazel Brugger

Michelle Hunziker

Christoph Maria Herbst

Abdelkarim

Axel Stein

Olaf Schubert

Anke Engelke (zum dritten Mal dabei)

Carolin Kebekus (zum zweiten Mal dabei)

und Mirco Nontschew (zum dritten Mal dabei).

Einige der Comedians, so sieht man es in der ersten Folge der neuen Staffel, fürchten die berüchtigten Geräusche Nontschews. Hazel Brugger sagt an einer Stelle: "Ich wusste, dass er Geräusche macht." Und Christoph Maria Herbst offenbart: "Das, was Nontschew macht, triggert mich bis ins Mark."

Michael "Bully" Herbig hat bei Facebook den Trailer zur dritten Staffel "LOL" und schrieb dazu "Für Mirco".

Tod von Mirco Nontschew erschütterte viele

Nontschews Tod hat Ende des vergangenen Jahres viele erschüttert. Er starb mit 52 Jahren eines natürlichen Todes. In den 90er Jahren wurde er mit der Show "RTL Samstag Nacht" bekannt.

Nontschew kam 1969 in Berlin (Ost) auf die Welt. Sein Vater stammte aus Bulgarien. Ende der 80er war der agile Nontschew als Breakdancer unterwegs. Hugo Egon Balder wurde damals beim Fernsehsender RTL auf ihn aufmerksam. 1993 wurde er so Ensemble-Mitglied der Comedy-Show "Samstag Nacht", die mit ihren albernen Sketchen neue Maßstäbe im Fernsehen setzte. Weggefährten waren damals zum Beispiel Wigald Boning, Olli Dittrich, Esther Schweins und Stefan Jürgens.

2001 erhielt Nontschew bei Sat.1 seine eigene Sendung "Mircomania". Später war er auch in der Improvisationscomedy "Frei Schnauze" bei RTL dabei, danach auch im Sat.1-Comedy-Format "Die dreisten Drei".

Mirco Nontschew starb Anfang Dezember 2021 in seiner Berliner Wohnung. Der bekannte Comedian wurde nur 52 Jahre alt. Bild: Britta Pedersen, dpa (Archivbild)

Wer war in Staffel 1 und 2 dabei?

Das waren die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 1 : Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Kurt Krömer, Max Giermann, Mirco Nontschew, Rick Kavanian, Tedros Teclebrhan, Torsten Sträter und Wigald Boning. Gewinner war Torsten Sträter.

: Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Kurt Krömer, Max Giermann, Mirco Nontschew, Rick Kavanian, Tedros Teclebrhan, Torsten Sträter und Wigald Boning. Gewinner war Torsten Sträter. Das waren die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 2: Anke Engelke, Annette Frier, Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf, Kurt Krömer, Larissa Rieß, Martina Hill, Max Giermann, Tahnee und Tommi Schmitt. Gewinner war Max Giermann.

Wer gewann die Staffeln 1 und 2?

Staffel eins gewann Torsten Sträter, in der zweiten siegte Max Giermann.

TV, Stream: Wo wird "LOL" gezeigt?

Die Folgen von "LOL" laufen nicht im TV. Die Übertragung von "LOL" gibt es nur im Stream von Amazon Prime Video. Das Abo kostet 7,99 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr.