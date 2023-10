Polizei nimmt zwei Deutsche nach mutmaßlicher Vergewaltigung fest

Ein Deutscher soll auf Mallorca eine Frau vergewaltigt, sein Bekannter zugesehen haben. Die beiden wurden festgenommen, sind aber wieder frei - vorerst.

17.10.2023 | Stand: 15:20 Uhr

Schon wieder soll es auf Mallorca eine Vergewaltigung gegeben haben. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, hat die Ortspolizei von Llucmajor in Zusammenarbeit mit der Guardia Civil am vergangenen Freitag zwei deutsche Urlauber festgenommen. Einer von ihnen soll eine Frau aus Deutschland vergewaltigt haben.

Mallorca: Deutscher Urlauber soll Frau in Hotel vergewaltigt haben

Die beiden beschuldigten 27-Jährigen waren in einem Hotel in Arenal untergebracht. Einer von ihnen soll die Deutsche, die mit ihrer Mutter im Urlaub war, in einem Lokal an der Playa de Palma kennengelernt haben. Sie soll eingewilligt haben, den Mann auf sein Hotel zu begleiten. Die beiden sollen einvernehmlichen Sex gehabt haben und die Frau soll dort übernachtet haben. Am nächsten Morgen soll sie der Freund ihrer Bekanntschaft laut der Mallorca Zeitung vergewaltigt haben. Der andere Mann habe tatenlos zugeschaut. Die Frau soll daraufhin Mitarbeiter des Hotels über den Vorfall informiert haben, die die Polizei riefen.

Die beiden Männer wurden festgenommen, jedoch am Samstagnachmittag wieder laufen gelassen. Ein Freispruch ist das aber nicht. Einer der Urlauber habe eine Kaution hinterlassen. In Spanien ist nicht nur die Vergewaltigung strafbar, sondern auch die unterlassene Hilfeleistung.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigungen auf Mallorca in den vergangenen Monaten

Der Fall erinnert an eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung im Juli. Fünf Urlauber aus Nordrhein-Westfalen sollen damals am Ballermann eine 20-Jährige aus Hannover zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Einer der Verdächtigen habe die Tat mit seinem Handy gefilmt. Die Männer kamen in Untersuchungshaft.

Etwa einen Monat später sollen fünf Franzosen und ein Schweizer, alle Anfang 20, eine 18-jährige Britin in Magaluf vergewaltigt und die Tat gefilmt haben. Die konnte aus dem Zimmer fliehen und auf die Straße rennen. Dort schrie sie weinend um Hilfe. Mitarbeiter des Hotels bemerkten sie und alarmierten die Polizei . Ein Untersuchungsrichter ordnete Untersuchungshaft für die sechs Urlauber an.