Tatort-Kritik zu "Lenas Tante" aus Ludwigshafen: "Schlechter Film"

Die Tatort-Kritik zu "Lenas Tante" aus Ludwigshafen: Zwischen Enttäuschung und Empfehlung - das sind die Pressestimmen.

23.01.2023 | Stand: 06:39 Uhr

Vergangenheit kann ein mächtiger Gegner sein. Das muss Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) im Tatort (22.01.2023) schmerzhaft erkennen. Zunächst mischt sich ihre wenig feinfühlige Tante Niki in die Mordermittlungen ein, dann öffnet sich plötzlich ein Abgrund in das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Dabei polarisiert "Lenas Tante" wie schon lange kein Tatort mehr. Die Pressestimmen reichen von "schwacher Film" bis hin zu "ziemlich gut". Die Tatort-Kritik.

Ludwigshafen-Tatort in der Kritik: "Krimi mit Mahnmal-Effekt"

Grausam, sarkastisch, korrekt: Krimi mit Mahnmal-Effekt. Der Spiegel

Vielschichtiger Krimi mit familiären Verstrickungen von Kommissarin Odenthal. Stern

Ein lebendig im Krematorium verbrennender Senior und eine berüchtigte Nazijägerin führen an den Nullpunkt der Geschichte. Das Grauen, das sich in der Pfalz versammelt, reicht für mehr als einen Krimiabend.Neue Zürcher Zeitung

Die Story ausgefeilt, das Tantchen aus dem Hut gezaubert. TV Spielfilm

Tatort-Kritik zu "Totes Herz": "Übervoller Plot"

Der Fall "Lenas Tante" erzählt eine moralische Geschichte mit ungewöhnlicher Frische. Das gibt Hoffnung für das Team Odenthal/Stern. Süddeutsche Zeitung

Ein wieder mal übervoller Plot, der sich entlang der plakativ angelegten Großthemen mühsam ins Ziel schleppt. ntv

Der bereits 77. Fall von Lena Odenthal beginnt nach einem kleinen Schock-Effekt locker-leicht mit einem Besuch ihrer Tante. Dann kippt es mutig ins absolut Abgründige. Rheinische Post

Dies hätte ein sehr interessanter Tatort werden können. Zu sehen aber ist ein schlechter Film. Der mit wohlfeilem Grusel beginnt. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Dass am Ende des Tatorts trotz allen Mischmaschs, trotz des ein oder anderen kühnen Zufalls die Rechnung ziemlich gut und sogar überraschend aufgeht, mag an der entspannten Regie von Tom Lass liegen, auch an den überwiegend klischeefreien, pfiffigen Dialogen Stefan Dähnerts. Frankfurter Rundschau

Wie lautet Ihre Tatort-Kritik? Stimmen Sie ab!

Tatort-Bewertung und Pressestimmen zu den letzten Folgen am Sonntagabend