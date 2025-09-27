Biathlon-Weltcup 2025/26: Alle Termine der Saison im Rennkalender

Am 29. November 2025 startet der Biathlon-Weltcup 2025/26 in Östersund, Schweden. Für die Männer ist es die 49. offizielle Saison der höchsten Wettkampfklasse im Biathlon, für die Frauen ist es die 44. Weltcup-Saison. Wie schon im vergangenen Jahr bleiben die Biathletinnen und Biathleten in Europa – Wettkämpfe in Kanada oder den USA sind nicht Teil des Rennkalenders. Ein Highlight der Saison sind die Olympischen Winterspiele, die im Februar 2026 im italienischen Antholz stattfinden. Wie in jeder Biathlon-Saison mit Winterspielen ersetzt die Olympiade die regulären Weltmeisterschaften, die normalerweise während des Weltcups ausgetragen werden. Genau wie bei der WM gibt es auch für Siege bei den Winterspielen keine Weltcup-Punkte.
Der Zeitplan der Biathlon-Saison 2025/26 wurde bereits im Januar festgelegt. Den gesamten Rennkalender und alle Termine und Startzeiten des Biathlon-Weltcups 25/26 haben wir hier für Sie.
Biathlon-Weltcup 2025/26: Zeitplan und Stationen - alle Länder im Überblick
Erstmals in der Geschichte des Biathlon-Weltcups erhalten die Gesamtsieger der Vorsaison ein persönliches Startrecht für die beiden ersten Weltcupstationen. Dadurch darf Norwegen in Östersund und Hochfilzen mit Sturla Holm Lægreid auf einen zusätzlichen siebten Athleten setzen. Deutschland kann Franziska Preuß als siebte Athletin ins Rennen schicken.
Nachdem in der vergangenen Saison keine Rennen in Schweden stattgefunden haben, kehrt das Land als Schauplatz des Weltcup-Auftakts 25/26 zurück. Im ersten Rennen der Saison müssen Biathletinnen und Biathleten im schwedischen Östersund ran. Auch Deutschland ist mit Ruhpolding und Oberhof wieder zweimal im Rennkalender vertreten. Nicht dabei ist diesmal Slowenien – in Pokljuka finden keine Rennen statt. Der Biathlon-Weltcup 2025/26 macht in folgenden Ländern Halt:
- Schweden (Östersund): 29.11. bis 07.12.2025
- Österreich (Hochfilzen): 12.12. bis 14.12.2025
- Frankreich (Le Grand Bornand): 18.12. bis 21.12.2025
- Deutschland (Oberhof): 08.01. bis 11.01.2026
- Deutschland (Ruhpolding): 14.01. bis 18.01.2026
- Tschechien (Nove Mesto): 22.01. bis 25.01.2026
- Olympische Winterspiele in Italien (Antholz): 08.02. bis 21.02.2026 (Ergebnisse zählen nicht zur Weltcup-Gesamtwertung)
- Finnland (Kontiolahti): 05.03. bis 08.03.2026
- Estland (Otepää): 12.03. bis 15.03.2026
- Norwegen (Oslo Holmenkollen): 19.03. bis 22.03.2026
Biathlon-Weltcup 2025/26: Alle Termine im Rennkalender
Erneut werden alle Wettkämpfe der Saison 25/26 in Europa ausgetragen. Die Biathletinnen und Biathleten reisten zuletzt 2024 nach Nordamerika – dort fanden Rennen im US-amerikanischen Soldier Hollow und das Finale im kanadischen Canmore statt. Wie bereits erwähnt fließen die Ergebnisse der Olympischen Winterspiele genau wie sonst die Resultate der Weltmeisterschaft nicht in die Gesamtwertung des Weltcups ein. Alle Austragungsorte und Stationen des Biathlon-Weltcups 25/26 finden Sie in folgender Übersicht:
Biathlon-Weltcup in Östersund (Schweden) – 29. November bis 7. Dezember 2025
- Samstag, 29.11.2025, 13.15 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km
- Samstag, 29.11.2025, 16.55 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km
- Sonntag, 30.11.2025, 14.00 Uhr: Single-Mixed-Staffel
- Sonntag, 30.11.2025, 16.40 Uhr: Team Mixed-Staffel
- Dienstag, 02.12.2025, 15.30 Uhr: Einzel Frauen 15 km
- Mittwoch, 03.12.2025, 15.30 Uhr: Einzel Männer 20 km
- Freitag, 05.12.2025, 16.00 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km
- Samstag, 06.12.2025, 16.30 Uhr: Sprint Männer 10 km
- Sonntag, 07.12.2025, 13.15 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km
- Sonntag, 07.12.2025, 15.15 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km
Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Österreich) – 12. Dezember bis 14. Dezember 2025
- Freitag, 12.12.2025, 11.25 Uhr: Sprint Männer 10 km
- Freitag, 12.12.2025, 14.15 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km
- Samstag, 13.12.2025, 12.00 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km
- Samstag, 13.12.2025, 14.15 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km
- Sonntag, 14.12.2025, 12.00 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km
- Sonntag, 14.12.2025, 14.45 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km
Biathlon-Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand (Frankreich) – 18. Dezember bis 21. Dezember 2025
- Donnerstag, 18.12.2025, 14.15 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km
- Freitag, 19.12.2025, 14.15 Uhr: Sprint Männer 10 km
- Samstag, 20.12.2025, 12.15 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km
- Samstag, 20.12.2025, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km
- Sonntag, 21.12.2025, 12.15 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km
- Sonntag, 21.12.2025, 14.45 Uhr: Massenstart Männer 15 km
Biathlon-Weltcup in Oberhof (Deutschland) – 08. Januar bis 11. Januar 2026
- Donnerstag, 08.01.2026, 14.10 Uhr: Sprint Männer 10 km
- Freitag, 09.01.2026, 14.15 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km
- Samstag, 10.01.2026, 12.00 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km
- Samstag, 10.01.2026, 14.25 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km
- Sonntag, 11.01.2026, 11.00 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km
- Sonntag, 11.01.2026, 14.15 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km
Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (Deutschland) – 14. Januar bis 18. Januar 2026
- Mittwoch, 14.01.2026, 14.30 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km
- Donnerstag, 15.01.2026, 14.30 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km
- Freitag, 16.01.2026, 14.30 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km
- Samstag, 17.01.2026, 14.30 Uhr: Sprint Männer 10 km
- Sonntag, 18.01.2026, 12.30 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km
- Sonntag, 18.01.2026, 15.00 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km
Biathlon-Weltcup in Nove Mesto na Moravě (Tschechien) – 22. Januar bis 25. Januar 2026
- Donnerstag, 22.01.2026, 18.15 Uhr: Einzel Männer kurz 15 km
- Freitag, 23.01.2026, 18.15 Uhr: Einzel Frauen kurz 12,5 km
- Samstag, 24.01.2026, 13.15 Uhr: Single-Mixed-Staffel
- Samstag, 24.01.2026, 15.15 Uhr: Mixed-Staffel
- Sonntag, 25.01.2026, 15.15 Uhr: Massenstart Männer 15 km
- Sonntag, 25.01.2026, 18.15 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km
Olympische Spiele in Antholz (Italien) – 08. Februar bis 21. Februar 2026
- Sonntag, 08.02.2026, 14.05 Uhr: Mixed-Staffel
- Dienstag, 10.02.2026, 13.30 Uhr: Einzel Männer 20 km
- Mittwoch, 11.02.2026, 14.15 Uhr: Einzel Frauen 15 km
- Freitag, 13.02.2026, 14.00 Uhr: Sprint Männer 10 km
- Samstag, 14.02.2026, 14.00 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km
- Sonntag, 15.02.2026, 11.15 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km
- Sonntag, 15.02.2026, 14.45 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km
- Dienstag, 17.02.2026, 14.30 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km
- Mittwoch, 18.02.2026, 14.45 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km
- Freitag, 20.02.2026, 14.15 Uhr: Massenstart Männer 15 km
- Samstag, 21.02.2026, 14.15 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km
Biathlon-Weltcup in Kontiolahti (Finnland) – 05. März bis 08. März 2026
- Donnerstag, 05.03.2026, 17.05 Uhr: Einzel Frauen 15 km
- Freitag, 06.03.2026, 16.10 Uhr: Einzel Männer 20 km
- Samstag, 07.03.2026, 13.40 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km
- Samstag, 07.03.2026, 15.40 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km
- Sonntag, 08.03.2026, 13.30 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km
- Sonntag, 08.03.2026, 16.55 Uhr: Massenstart Männer 15 km
Biathlon-Weltcup in Otepää (Estland) – 12. März bis 15. März 2026
- Donnerstag, 12.03.2026, 15.15 Uhr: Sprint Männer 10 km
- Freitag, 13.03.2026, 15.15 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km
- Samstag, 14.03.2026, 13.30 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km
- Samstag, 14.03.2026, 16.00 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km
- Sonntag, 15.03.2026, 12.35 Uhr: Single-Mixed-Staffel
- Sonntag, 15.03.2026, 14.40 Uhr: Mixed-Staffel
Biathlon-Weltcup in Oslo (Norwegen) – 19. März bis 22. März 2026
- Donnerstag, 19.03.2026, 16.15 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km
- Freitag, 20.03.2026, 16.15 Uhr: Sprint Männer 10 km
- Samstag, 21.03.2026, 13.45 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km
- Samstag, 21.03.2026, 16.15 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km
- Sonntag, 22.03.2026, 13.45 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km
- Sonntag, 22.03.2026, 16.45 Uhr: Massenstart Männer 15 km
