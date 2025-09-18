Icon Menü
Sommer-GP in Predazzo: Skispringerin Pinkelnig stürzt auf Olympia-Schanze schwer

Skispringerin Pinkelnig stürzt auf Olympia-Schanze schwer

Beim ersten Olympia-Test kommt Eva Pinkelnig heftig zu Fall. Es gibt dramatische Szenen. Bei der 37 Jahre alten Österreicherin wird eine schwere Knieverletzung befürchtet.
    Eva Pinkelnig soll in einer Klinik untersucht werden. (Archivbild)
    Eva Pinkelnig soll in einer Klinik untersucht werden. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

    Die österreichische Skispringerin Eva Pinkelnig ist beim ersten Testspringen auf der neuen Olympia-Schanze in Predazzo schwer gestürzt. Die 37-Jährige aus Vorarlberg kam im zweiten Durchgang nach der Landung zu Fall, blieb im Auslauf liegen und hielt sich das Knie. Im Fernsehen waren Schreie zu hören.

    Nach einer Erstversorgung soll Pinkelnig in eine Klinik gebracht werden, dort wird eine genaue Untersuchung stattfinden. Trainer Thomas Diethart sagte: «Sie steht doch noch unter Schock. Es ist schwierig einzuschätzen, wie es ihr wirklich geht.» Die Schanzen im Val di Fiemme in Italien sind für die Olympischen Winterspiele im Februar kommenden Jahres neu gebaut worden. Der Sommer-GP dient als erster Test.

