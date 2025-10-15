Jetzt die ersten Tickets für den Allgäuer Presseball 2026 sichern

Zwar ist die rauschende Ballnacht noch ein paar Monate entfernt. Doch schon jetzt können die ersten Tickets für den Allgäuer Presseball 2026 im Vorverkauf erworben werden. Die Benefizgala steht im kommenden Jahr wieder im Zeichen von Charity, Tanz und guter Unterhaltung. Freunde von klassischer Rockmusik dürfen sich auf den Stargast des Abends freuen.

Am 7. Februar 2026 findet der Allgäuer Presseball statt

Am Samstag, 7. Februar 2026, lädt die Allgäuer Zeitung zum Presseball in die Bigbox in Kempten. Los geht es ab 17.30 Uhr - dann sind die Türen geöffnet und der rote Teppich ausgerollt. Zum 61. Mal versammeln sich Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Tanzbegeisterte aus dem Allgäu und darüber hinaus, um einen glanzvollen Abend zu erleben. Genuss heißt es auch dann wieder, wenn es um das Menü geht.

Gäste können eine vom Allgäuer TV-Koch Christian Henze kreierte Vorspeise genießen. Hauptgang und Nachspeise kredenzt und serviert das Bigbox Allgäu Catering-Team den Gästen direkt an den Tisch. Wer sich für ein Menü entscheidet, muss dieses direkt beim Kartenkauf bestellen. Einzelne Gänge oder Nachbestellungen am Abend sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Allgäuer Presseball: Rockhits aus den 70er- und 80er-Jahren mit dem Stargast erleben

Wer kennt sie nicht, die Rock-Hits aus den 70er- und 80er-Jahren? Die Band „The Stars of Rock“ werden sie live auf der Bühne spielen. Die sieben Spitzenmusiker sind Stargast und versprechen, viel Energie und Rock-Power in die Bigbox zu bringen. Zuvor lockt die Steinbach Bigband auf die Tanzfläche.

Wer es gemütlich angehen möchte, kann sich im Foyer zu Klängen des Saxophonisten Hubert Fersterer auf den Abend einstimmen. Zu späterer Stunde lädt DJ Ivan S. dann ein Stockwerk tiefer in die Meckatzer-Lounge in der Kultbox ein.

Galaabend steht wieder im Zeichen der Kartei der Not

Traditionell steht der Allgäuer Presseball im Zeichen des guten Zwecks. Mit dem Kauf eines Loses unterstützen die Besucherinnen und Besucher die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Allgäuer Zeitung. Damit wird Menschen in der Region geholfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Mit etwas Glück gewinnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen der hochwertigen Hauptpreise.

Wer sich jetzt Karten sichert, kann direkt den Wunschplatz buchen. Tickets gibt es in verschiedenen Kategorien ab 69 Euro – erhältlich in den Service-Centern der Allgäuer Zeitung in Kempten, Immenstadt, Kaufbeuren und Memmingen oder über die Tickethotline 0831 – 206 5555. Alternativ können die Plätze online unter www.allgaeuer-presseball.de ausgewählt werden.

Allgäuer Presseball 2026 - Laufend informiert bleiben Damit alle Interessierten auf dem Laufenden bleiben, gibt es für den Presseball 2026 erstmals einen WhatsApp-Kanal. Dort werden die wichtigsten Infos zum Abend vorab geteilt. Dafür anmelden kann man sich unter www.azv.de/PB26.