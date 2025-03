„Manche gehen blauäugig an die Gastronomie heran“

Seit zwölf Jahren läuft die Doku-Soap „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel Eins. Fünf Gastronomen und Gastronominnen aus einer Stadt treten jede Woche gegeneinander an, um das beste Restaurant ihrer Umgebung zu küren. In diesem Jahr gehört der Allgäuer TV-Koch und Buchautor Christian Henze zum Expertenteam mit Ali Güngörmüş und Robin Pietsch. Seine Beiträge werden im Studio von TV Allgäu in Kempten aufgenommen. Hier steht er tagelang in einer Greenbox und bewertet Berufskollegen. „,Mein Lokal, Dein Lokal‘ ist so vielseitig. Das macht das Format für das Publikum genauso unterhaltsam und interessant wie für die Kandidaten und uns Moderatoren“, sagt Henze. Er freue sich sehr, jetzt Teil der Sendung zu sein. „Mit meinen geschätzten Kollegen werden wir die Erfolgsgeschichte weiterschreiben", sagt der 56-Jährige.

