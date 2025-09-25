Icon Menü
Ausweichverkehr bei Stau auf der A7

Exklusiv

Durchfahrtsverbote an A7: Staugeplagte Anwohner im Allgäu dürfen aufatmen

In mehreren Orten im Allgäu gilt schon bald ein Durchfahrtsverbot, wenn Autofahrer einem Stau auf der A7 ausweichen wollen.
Von Helmut Kustermann
    An einigen Autobahn-Anschlussstellen im südlichen Allgäu darf man bei Stau künftig nicht mehr abfahren. So sollen benachbarte Orte vor Staus geschützt werden.
    An einigen Autobahn-Anschlussstellen im südlichen Allgäu darf man bei Stau künftig nicht mehr abfahren. So sollen benachbarte Orte vor Staus geschützt werden. Foto: Martina Diemand

    Staugeplagte Anwohner im Ost- und Oberallgäu können aufatmen: In mehreren Gemeinden soll es künftig Durchfahrtsverbote für Autofahrer geben, die einem Stau auf der A7 ausweichen wollen. Dies ist das Ergebnis eines Runden Tisches, der mit zahlreichen Politikern und Behördenvertretern in Füssen stattgefunden hat. Sie wolle das Durchfahrtsverbot nun „schnellstmöglich umsetzen“, sagte die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) am Donnerstagabend exklusiv gegenüber unserer Redaktion.

