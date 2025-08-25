Unfälle auf der B12: Kracht es in den Sommerferien öfter als sonst?

Zuletzt kam es auf der Bundesstraße 12, eine der wichtigsten Verkehrsadern zwischen Buchloe und Kempten, immer wieder zu schweren Karambolagen. Ein 57-Jähriger starb am 14. August bei einem Zusammenstoß am Kaufbeurer Verteilerring. Er war laut Polizei auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen Sattelschlepper gekracht. Wenige Tage später kollidierten zwei Fahrer auf der Bundesstraße Höhe Neugablonz frontal und tags darauf kam ein 51-Jähriger bei Germaringen (Kreis Ostallgäu) von seiner Fahrbahn ab, weil er wohl am Steuer eingeschlafen war. Zwei entgegenkommende Wagen mussten dem Geisterfahrer ausweichen und prallten ineinander. Sechs Menschen verletzten sich dabei.
Allgäu
