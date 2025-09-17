Der neue Landesvorsitzende der Bergwacht Bayern ist ein Allgäuer

Die Bergwacht Bayern hat einstimmig eine neue Landesleitung gewählt. Neuer Landesvorsitzende ist nun Peter Eisenlauer aus Immenstadt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der 64-Jährige ist Direktor des Berufsschulzentrums Immenstadt und lebt in Sonthofen. Er bringe „umfassende Führungserfahrung mit“, heißt es in der Mitteilung.

Bergwacht Bayern: Neuer Vorsitzender kommt aus dem Allgäu

Von 2013 bis 2021 war Eisenlauer Regionalleiter der Bergwacht Allgäu, Mitglied im Landesausschuss sowie Vorstandmitglied beim Bayerischen Roten Kreuz Schwaben. Als Bergretter ist der Oberallgäuer bereits seit 1981 in Sonthofen aktiv. Auch seine Stellvertreter wurden neu gewählt: Dr. Tobias Reploh und Dr. André Müllerschön gehören zum Team.

Bergwacht Bayern spricht von „exzellentem Führungstrio“

Der hauptamtliche Geschäftsführer der Bergwacht Bayern, Tobias Vogl, gratuliert der neu gewählten Landesleitung. Er freut sich auf die Zusammenarbeit auf Landesebene in den kommenden Jahren und ist sich sicher, dass die Bergwacht hier erneut ein exzellentes Führungstrio aufgestellt hat. Gleichzeitig bedankt er sich beim ehemaligen Landesvorsitzenden Thomas Lobensteiner mit seinen beiden Stellvertretern Jürgen Bummer und Jan Ulbrich.

