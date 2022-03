Programm der Ferienfreizeit Buchloe: mehr Abwechslung für Schülerinnen und Schüler

Das Osterprogramm der Buchloer Ferienfreizeit für 2022 erscheint am Freitag, 11. März. Kinder auf den Spuren des Osterhasen und Feilschen auf dem Flohmarkt.

Die Ferienfreizeit Buchloe (FFZ) freut sich, ein angepasstes Osterprogramm mit Präsenzkursen anbieten zu können.

Am Freitag, 11. März, werden die Flyer dazu in den Kindergärten und Schulen bis zur 6. Klasse in und um Buchloe verteilt. Außerdem liegen die Flyer in vielen Geschäften und Banken in Buchloe aus, teilt die FFZ mit.

Buchloer Ferienfreizet rät: "Am besten gleich buchen"

Die Kurse können ab 12 Uhr online unter www.ferienfreizeit-buchloe.de gebucht werden. „Aufgrund der teilweise geringeren Teilnehmerzahlen können die Kurse allerdings recht schnell voll sein, also am Besten den Wunschkurs gleich buchen“, raten die Verantwortlichen.

Kinder in Buchloe auf den Spuren des Osterhasen

Eine Veranstaltung für die ganze Familie liegt Leiterin Gabi Löcherer besonders am Herzen: „Dem Osterhasen auf der Spur“. Hier meldet sich die ganze Familie an und geht gemeinsam einen Weg durch den Wald, auf dem es viel zu entdecken gibt: Es sind österliche Dekorationen zu bestaunen und immer wieder Spuren des Osterhasen in Form verlorener Süßigkeiten und bunter Eier zu finden. Die Naschereien dürfen die Kinder mitnehmen. Der erlebnisreiche Spaziergang findet im Freien statt und die Familie bleibt unter sich. „Somit ist das eine komplett sichere Familienveranstaltung, die allen Teilnehmern sicherlich in schöner Erinnerung bleiben wird“, sagt Gabi Löcherer.

Ferienfreizeit bietet Familienspaziergang im Freien

Ein weiterer Höhepunkt ist der lebendige Märchenwald. Kinder ab sechs Jahren laufen in kleinen Gruppen durch den Wald. In regelmäßigen Abständen begegnen sie lebendigen Märchenfiguren, denen sie bei ihren Aufgaben behilflich sein dürfen. Der Froschkönig braucht Hilfe beim Finden seiner goldenen Kugel. Die Bremer Stadtmusikanten benötigen Stapelunterstützung – und Sterntaler braucht helfende Hände beim Fangen der Sterne. Für ihre Hilfsbereitschaft bekommen die Kinder von jeder Märchenfigur eine kleine Belohnung.

Kinderflohmarkt beim Modehaus Stammel in Buchloe

Junge Flohmarktverkäufer kommen beim Osterprogramm 2022 auch wieder auf ihre Kosten: beim Kinderflohmarkt der Ferienfreizeit in Zusammenarbeit mit dem Textilhaus Stammel. Die kleinen Verkäufer bis 15 Jahre melden sich bei der FFZ zum Flohmarkt an und kommen am Samstag, 9. April, mit ihrer Ware und einer Decke zum Buchloer Bahnhofsplatz und bauen ihren Stand dort dekorativ auf. „Es wird ein buntes Angebot geben und für jede Altersklasse und jedes Interesse einiges geboten sein“, kündigen die Verantwortlichen an. Ebenso gibt es die eine oder andere weitere Attraktion auf dem Bahnhofsplatz und im Textilhaus Stammel.

Ideenvideos auf dem Youtube-Kanal der Buchloer Ferienfreizeit

Das Büro der Ferienfreizeit ist bis 18. März wegen der Einschreibung geschlossen. Anmeldungen werden sofort bearbeitet. Bei Fragen melden sich Interessierte direkt per E-Mail an ffz.buchloe@t-online.de. Anmeldeschluss ist der 27. März.

Zusätzlich zu den Präsenzkursen wird es in den Osterferien jeden Tag ein Ideenvideo auf der Website der Ferienfreizeit geben. Viele engagierte Helfer haben sich erneut bereit erklärt, Bastel-, Back- und Kochideen mit den Kindern zu teilen und deshalb Videos gedreht. Wer den Kanal „Ferienfreizeit Buchloe“ auf Youtube abonniert, verpasst kein Video.

