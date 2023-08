Bagger machen die Buchloer Schwabenhalle dem Erdboden gleich

Der Abriss der Schwabenhalle bedeutet das Ende einer Ära, aber auch den ersten Schritt in Richtung Gewerbepark an der A96. Was Firmen auf dem Gelände vorhaben.

21.08.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Wo Landwirte jahrelang Kälber und Milchvieh angeboten oder ersteigert haben, türmen sich nun Berge aus Schutt. Mit dem Abriss der Schwabenhalle endet die Ära der Rindervermarktung, die Buchloe ab 1957 zu Bekanntheit verholfen hat. Dafür schafft die Stadt Platz für den neuen Gewerbepark, auf dem sich drei Buchloer Unternehmen vergrößern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.