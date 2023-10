Das ist beim Kirchweihmarkt 2023 in Buchloe geboten

Der Kirchweihmarkt in Buchloe steht vor der Türe. Auch die Geschäfte und ein Bücherbasar sind geöffnet. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um den Markt.

10.10.2023 | Stand: 18:25 Uhr

Rund 110 Fieranten haben sich für den Buchloer Kirchweihmarkt am kommenden Wochenende angekündigt. Dafür bauen sie ihre Stände wieder vom Bahnhof bis zum Postberg auf und tausende Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern werden sich wieder durch die Bahnhofstraße schieben.

Wann ist der Kirchweihmarkt in Buchloe?

Der Kirchweihmarkt in Buchloe, auch Herbstmarkt genannt, findet wie jedes Jahr am 3. Sonntag im Oktober, also am 15. Oktober statt.

Herbstmarkt Buchloe: Buntes Angebot lockt Besucher

Wie jedes Jahr zu Kirchweih, wird ein buntes Angebot den Markt entlang der Bahnhofstraße dominieren, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Erwartet werden auch dieses Mal Händler, die Textilien feilbieten, ebenso wie Süßwarenhersteller, Spielzeugverkäufer oder Anbieter von Schmuckwaren. Egal ob man auf der Suche nach einer neuen Handtasche oder einem Ledergürtel ist, nach Dekoartikeln für den Garten oder fürs Wohnzimmer - fündig werden dürften die Besucher in jedem Fall.

Wann hat der Kirchweihmarkt Buchloe geöffnet?

Geöffnet haben die Stände und Buden des Kirchweihmarkts zwischen 10 und 17.30 Uhr. Wer zwischen 11.30 und 16.30 Uhr ins Zentrum von Buchloe kommt, hat sogar die Möglichkeit, beim ein oder anderen Ladengeschäft einzukaufen. Denn wie immer besteht für die lokalen Geschäfte die Option, am Marktsonntag in dieser Zeit zu öffnen.

Welches Programm gibt es beim Kirchweihmarkt in Buchloe 2023?

Für die kleinsten Besucher wird an der Neuen Mitte ein Karussell aufgebaut, eventuell soll kurzfristig noch eine Schiffschaukel dazu kommen, teilt die Verwaltung mit. Neu ist dieses Mal ein Kulturangebot am Bahnhofsplatz. Dort präsentieren sich sowohl die Jugendkapelle aus Lindenberg als auch die neu gegründete Kultur Lawine und werben für sich.

Bücherfreunde werden wieder im Stadtsaal am Immleplatz fündig: Dort verkauft der Freundeskreis Gymnasium Buchloe zahlreiche gespendete Bücher, Bildbände oder andere Schmöker.

Wo kann man beim Kirchweihmarkt in Buchloe parken?

Offizielle Parkplätze für die Marktbesucher stehen bei der Grund- und Hauptschule sowie auf dem Schrannenplatz zur Verfügung.

Die Umleitung für den Verkehr erfolgt über die Münchener Straße und über die Tangenten. Die Anwohner der Bahnhofstraße werden gebeten, bereits ab Samstagabend die Parkplätze im Marktbereich frei zu halten.