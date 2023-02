"Wir müssen jetzt zusammenhalten" - Buchloer spenden für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien

Viele türkischstämmige Buchloer sammeln für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe im Osten der Türkei und in Syrien. Wann und wo die Bürger spenden können.

07.02.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Sie backen Sesamringe und kochen Tee, fertigen Kuchen und stellen Suppen her – verkauft werden die Speisen und Getränke zugunsten der Erdbebenopfer im Osten der Türkei und in Syrien.

Auch in Buchloe ist unter den türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Welle der Hilfsbereitschaft losgebrochen. „Wir müssen jetzt doch alle zusammenhalten“, sagt der Buchloer Religionsbeauftragte, Kadir Süzen.

Moschee ist Dreh- und Angelpunkt

Dreh- und Angelpunkt der lokalen Hilfsaktionen ist die Moschee am Hochstattweg mit ihrem Gemeinschaftssaal. Auch im benachbarten Backshop von Ibrahim Dagci ist das Erdbeben an diesem Dienstagvormittag das Thema Nummer eins. Mehrere Frauen haben sich zum Kaffee und Tee verabredet. Sie beratschlagen, wie man den Opfern am besten und vor allem schnell helfen kann. Auf der Ladentheke steht schon ein großer, verschlossener Spendenwürfel. „Den Erlös von jedem verkaufen Sesamkringel geben wir als Spende weiter“, sagt Mehmet Dagci, der Bäcker der Köstlichkeiten – und er erzählt, dass die meisten seiner Kunden weitaus mehr in den Würfel steckten, als ein Kringel kostet. „Alle sollen kommen, einen Tee oder Kaffee trinken und etwas spenden“, lädt er ein.

Geld sammeln und gemeinsam beten

In Buchloe sammelt darüber hinaus der türkisch-islamische Kulturverein Ditib Geldspenden. Dessen Vorsitzender, Kamil Kaniari, ist vormittags in der Moschee anzutreffen. Dort ist jetzt der geistliche Beistand von Kadir Süzen besonders gefragt. Er ist der Religionsbeauftragte der Gemeinde. „Es ist wichtig, sich auszutauschen, miteinander zu sprechen, zu beten und einander Trost zu spenden“, übersetzt Mehmet Dagci.

Aleviten sammeln ebenso Spenden

Die türkischstämmigen Buchloer haben allgemein nur wenige Kontakte in die Erdbebenregion. „Unsere Familie lebt im Westen, doch wir denken viel an unsere betroffenen Landsleute“, sagt Güldane Demir von Ege Imbiss. Anders sieht es aus bei Fatime Tarhan-Kiziltoprak. Sie hatte kurz nach dem Beben noch Kontakt zu einem Bekannten, doch der ist inzwischen abgebrochen. Sie unterstützt die alevitische Gemeinde in Mindelheim, wo ebenfalls Hilfsaktionen angelaufen sind. „Es ist generell schwierig, verlässliche Organisationen zu finden, die garantieren, dass die Hilfe ankommt“, sagt sie. Für die Opfer wird am Freitag in der Moschee gebetet. Kadir Süzen erwartet dazu etwa 100 statt der üblichen 60 Besucher. Danach nimmt er Geldspenden entgegen. Das Geld, versichern Süzen und Dagci, werde über Ditib an die Hilfsorganisationen in der Türkei weitergeleitet. Eine weitere Aktion plant der Frauen- und Jugendbeirat von Ditib am Samstag, 11. Februar: Zwischen 11 und 17 Uhr werden im Saal der Moschee in Buchloe Kaffee und Kuchen sowie andere türkische Spezialitäten zugunsten der Erdbebenopfer verkauft.

Sachspenden nach Kaufering und Amberg

In der Türkei koordiniert der Katastrophenschutz AFAT die Hilfsmaßnahmen. „AFAT teilt uns mit, welche Hilfsgüter gebraucht werden“, sagt Dagci. Eine Liste davon haben inzwischen mehrere Privatpersonen und Firmen in der Umgebung erhalten. In Buchloe selbst werden jedoch keine Sachspenden gesammelt. „Wir schließen uns den Aktionen in Kaufering und Amberg an“, sagt Mehmet Dagci. Dort können die Hilfsgüter noch bis Donnerstagabend in beschriftete Kartons verpackt und möglichst sortiert abgegeben werden. „Wir hoffen, dass wir mit unserem Engagement wenigstens ein bisschen helfen können“, meint Mehmet Dagci.

