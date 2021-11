Der Christkindlmarkt auf dem Kirchplatz in Buchloe findet coronabedingt nicht statt. Damit wurde der letzte große Adventsmarkt in Buchloe und Umgebung abgesagt.

24.11.2021 | Stand: 09:50 Uhr

Mit dem Christkindlmarkt auf dem Gennachstädter Kirchplatz wurde nun auch der letzte der großen Adventsmärkte in und um Buchloe abgesagt. Bei einer Sitzung am Mittwochabend beschloss der veranstaltende Gewerbeverein, dass der Markt wegen der sich zuspitzenden Corona-Situation heuer wiederum nicht stattfinden wird. (Lesen Sie auch: Adventsmarkt in Waal fällt wegen Corona aus)