Wie die Wasserwacht Buchloe bei einer Vermisstensuche hilft

Bei Sturm und Schnee verschwindet ein Senior. Einsatzkräfte suchen das Ufer an der Wertach ab. Keine leichte Aufgabe, erklärt Koordinator Andreas Baumgartner.

08.02.2022 | Stand: 14:54 Uhr

Mitten im Sturm machen sich die Einsatzkräfte der Wasserwacht Buchloe auf den Weg nach Kaufbeuren. Ein 87-Jähriger wird vermisst. Meldet sich die Leitstelle Allgäu, muss es schnell gehen, weiß Wasserwacht-Vorsitzender Andreas Baumgartner. „Wenn sie nicht ausschließen könne, dass die Person in der Nähe eines Gewässers ist, alarmieren sie den Einsatzleiter des Wasserrettungsdiensts.“

So war es auch am Sonntagabend. Die Vermisstenmeldung hatte ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Gang gesetzt. Augenzeugen wollten gesehen haben, wie ein älterer Mann ein Seniorenheim bei Sturm und Schnee mit leichter Bekleidung verlassen hatte. Letztlich nahm die Suche ein gutes Ende: Der 87-Jährige wurde auf dem Dachboden des Seniorenheims gefunden.

Doch bis es soweit war, durchkämmten die Wasserwachten aus Buchloe, Marktoberdorf und Kaufbeuren die Gebiete an der Wertach und am Mühlbach, bei frostigen Temperaturen und im Dunkeln. „Das Ufer war schwer zugänglich, dann kam noch der Sturm dazu, das war nicht einfach“, sagt Baumgartner. Als Einsatzleiter koordinierte er die Wasserrettungskräfte.

2022 war es die zweite Vermisstensuche für die Wasserwacht Buchloe

„Das war heuer die zweite Vermisstensuche, bei der wir geholfen haben“, schildert Baumgartner. 2021 sei die Wasserwacht Buchloe an 15 Rettungsaktionen beteiligt gewesen.

Die Mitglieder der Hilfsorganisation rücken nicht nur aus, wenn eine Person verschwindet, sondern auch, wenn jemand im Wasser in Not gerät. Beispielsweise, weil ein Boot oder ein Kajak gekentert ist, schildert Baumgartner.

Schnelleinsatzgruppe Buchloe übt am Lech für den Ernstfall

„Wir waren schon in Marktoberdorf im Einsatz, aber auch in Mindelheim, Geltendorf oder bei Landsberg.“ Je nachdem, wo die Leitstelle sie hinschicke. Zur Schnelleinsatzgruppe Buchloe gehören 25 Mitglieder. Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, üben sie regelmäßig am Lech, erklärt Baumgartner.

In Kaufbeuren hat schließlich einer der Rettungshunde die Fährte des Vermissten aufgenommen und die Einsatzkräfte zurück ins Seniorenheim geführt. Dort wurde der Mann am Abend dank der Spur des Tieres auf dem Dachboden gefunden. Der 87-Jährige wurde sofort medizinisch untersucht, ehe es Entwarnung gab: Der Senior war nicht verletzt.