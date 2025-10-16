Icon Menü
Diese Burgruine im Allgäu wurde von der kleinen Burg zum wehrhaften Schloss

Serie „Burgen im Allgäu“

Burgruine Sulzberg – „die Lebendige“: Von der kleinen Burg zum wehrhaften Schloss

Mitten im Allgäu gelegen ist die Burg Sulzberg ein echter Hingucker. Das war nicht immer so: Im Mittelalter durchlebte die Burg eine beeindruckende Verwandlung.
Von Lena Lingg
    |
    |
    Die Burg Sulzberg gibt vor allem nachts ein beeindruckendes Bild ab: Dann wird die Ruine mit Strahlern besonders in Szene gesetzt.
    Die Burg Sulzberg gibt vor allem nachts ein beeindruckendes Bild ab: Dann wird die Ruine mit Strahlern besonders in Szene gesetzt. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

    Sie ist groß, sie ist imposant und hinter ihren Mauern versteckt sich eine spannende Geschichte: Die Burgruine Sulzberg liegt mitten im Allgäu und lässt sich schon von weitem bestaunen. „Die Silhouette der Burg ist sehr charakteristisch und entspricht wohl dem Bild, das viele Menschen von Burgen im Kopf haben“, sagt Franz Wölfle, Vorsitzender des Vereins „Burgfreunde Sulzberg“. Doch so wie wir sie heute kennen, sah die Burg nicht immer aus. Unter verschiedenen Burgherren wurde sie im Laufe der Zeit ständig erweitert und wandelte sich von der kleinen Burg zum prächtigen Burgschloss.

