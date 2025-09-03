September und Oktober stehen im Allgäu ganz im Zeichen der Alpabtriebe. Die meisten von ihnen finden im Oberallgäu statt und damit in den südlichsten sowie höchstgelegenen Gefilden Deutschlands.

Den nördlichsten Viehscheid im Oberallgäu gibt es in Haldenwang. Doch ein Alpabtrieb aus dem Ostallgäu liegt noch ein wenig nördlicher.

Das ist der nördlichste Viehscheid im Allgäu

Der nördlichste Viehscheid in der Region findet in Apfeltrang statt, einem Ortsteil der Gemeinde Ruderatshofen mit rund 450 Bewohnern. Er gehört in die Kategorie „klein, aber fein“: Während andernorts tausende Tiere hinab ins Tal getrieben werden, kommen in Apfeltrang nur die Rinder einer Alpe zurück.

Icon Galerie 10 Bilder Rund tausend Zuschauer kamen zum Viehscheid nach Apfeltrang. Das junge Kranzrind war noch etwas nervös. Die besten Bilder gibt es hier.

Obwohl er damit zu den Kleineren im Allgäu gehört, gibt es auch dort das volle Programm mit Musikprogramm, Bewirtung und Festzelt.

Was Sie über den nördlichsten Viehscheid im Allgäu wissen müssen

Der Termin für den Viehscheid 2025 in Apfeltrang ist Sonntag, der 5. Oktober. Gegen 10.30 Uhr empfangen die Besucher die Hirten und Tiere von der Schroffensteinalpe am Scheidplatz an der Wenglinger Straße, nahe dem Landgasthof Hubertus. Dort werden die Rinder ihren Besitzern übergeben.

Seit 2009 gibt es den Viehscheid in Apfeltrang. Aus einem Ereignis für die Dorfbewohner entwickelte sich über die Jahre ein größeres Event, das auch Besucher von außerhalb anzieht. Das ganze Dorf packt an, um die Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Steckbrief: Das ist der nördlichste Viehscheid im Allgäu

Name : Viehscheid Apfeltrang (Gemeinde Ruderatshofen)

Ort : 87674 Ruderatshofen-Apfeltrang, Apfeltranger Dorfstraße und Wenglinger Straße

Termin : Sonntag, 5. Oktober ab 10.30 Uhr

Besonderheit : Alpabtrieb von der Schroffensteinalpe mit Bewirtung, Zeltbetrieb und Musik

Alle weiteren Informationen zum Viehscheid in Apfeltrang lesen Sie hier. In Oberschönegg im Unterallgäu gibt es ebenfalls einen Viehscheid – und damit deutlich nördlicher. Jedoch gibt es aktuell noch keinen Termin. Dazu kommt: Ob der Alpabtrieb dort mangels Alpe ein „echter“ Viehscheid ist, ist umstritten.

Viehscheid-Saison 2025 im Allgäu – alle Infos

Die Viehscheid-Saison startet 2025 am 9. September mit dem Alpabtrieb in Kranzegg bei Rettenberg im Oberallgäu und endet am 11. Oktober mit dem Viehscheid in Heimhofen bei Grünenbach im Westallgäu. Alle Termine finden Sie hier.

Welche Alpabtriebe die größten in der Region sind, lesen Sie hier. Wer es eher beschaulich mag: Hier finden Sie die kleinsten Viehscheide im Allgäu.

Sie lieben das Allgäu, seine Natur und seine Bergwelt – oder möchten die Region erst noch kennenlernen? Dann ist unser neuer Newsletter „Aktiv im Allgäu“ das Richtige für Sie. Hier kostenlos bestellen.