In diesem Ort beginnt die Viehscheid-Saison 2025 im Allgäu

Der Viehscheid in Kranzegg bei Rettenberg (Landkreis Oberallgäu) ist der erste der Saison 2025 im Allgäu. Zu dem mittelgroßen Alpabtrieb kommen jedes Jahr tausende Besucherinnen und Besucher zum Scheidplatz an der Vorderburger Straße. Etwa 250 Tiere von vier Alpen treffen im Ortszentrum ein, darunter Kuhherden, Jungkühe und auch eine Schafherde.

Auch 2024 hatte der Kranzegger Scheid die Saison im Allgäu eröffnet - bei herrlichem Wetter. Das soll auch in diesem Jahr wieder so sein. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid 2025 in Kranzegg:

Steckbrief: Der Viehscheid Kranzegg 2025

Name : Viehscheid Kranzegg (Gemeinde Rettenberg)

Ort : 87549 Kranzegg, Vorderburger Straße

Termin : Dienstag, 9.9.2025, ab 9 Uhr

Besonderheit : Mittelgroßer Viehscheid mit Schafherde, Festzelt, Krämermarkt und Schellenverlosung

Wann ist Viehscheid 2025 in Kranzegg?

Der Viehscheid in Kranzegg findet am Dienstag, 9.9.2025, ab 9 Uhr im Ortszentrum statt. Früher war der Alpabtrieb traditionell am 15. September - das hat sich seit 2023 aber geändert.

Icon Galerie 18 Bilder Mit dem Alpabtrieb in Kranzegg ist die Viehscheid-Saison 2024 im Allgäu eröffnet. Rund 250 Tiere von vier Alpen wurden ins Tal gebracht. Hier die besten Bilder.

Am Viehscheid-Tag kommen die Rinderherden und die Schafherde mit ihren Hirten gegen 9 Uhr am Scheidplatz an der Vorderburger Straße in Kranzegg an - am Ortsausgang in Richtung Vorderburg.

Eine genaue Reihenfolge der Alpen sowie ein detailliertes Tagesprogramm hängt vor Ort aus. Umrahmt wird der Alpabtrieb mit einem Krämermarkt und einem Festzelt.

Wer bewirtet das Festzelt beim Viehscheid in Kranzegg?

Toni Rothärmel, der Vorsitzende des Heimatvereins, ist auch der Eigentümer und Wirt des an Ostern 2023 abgebrannten Gasthofs „Mohrenwirt“. Rothärmel stellt den Zeltbetrieb beim Viehscheid zusammen mit seiner Familie und einem Festzelt-Team aus dem Dorf auf die Beine.

Rothärmel ist in der Region als erfahrener, sozial engagierter Wirt bekannt. Mit ihm ist dann sein Sohn Anton mit von der Partie, dessen Verlobte und auch seine Ehefrau Beate.

Wo kann ich in Kranzegg parken?

Besucher, die mit dem Auto aus Richtung Rettenberg zum Viehscheid nach Kranzegg kommen, können auf dem großen Parkplatz an den Grüntenliften ihr Fahrzeug abstellen. Wer aus Richtung Vorderburg kommt, kann das auf den ausgewiesenen Feldern direkt am neben dem Scheidplatz tun.

Icon Galerie 139 Bilder Mit dem Viehscheid in Kranzegg ist die Allgäuer Viehscheidsaison eröffnet. Hier gibt es die schönsten Eindrücke vom ersten Viehscheid 2023.

Vom Parkplatz Grüntenlifte aus geht es zu Fuß über die Sonthofener und Vorderburger Straße zum Scheidplatz. Die Zuschauer sammeln sich am Rand der beiden Straßen bereits am frühen Vormittag und warten auf die Herden.

Wie komme ich zum Viehscheid in Kranzegg?

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann mit dem Zug bis zu den Bahnhöfen Kempten, Martinszell oder Immenstadt fahren (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Von dort aus geht es weiter mit dem Bus nach Kranzegg (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier).

Was ist das Besondere beim Viehscheid in Kranzegg?

Zum Viehscheid nach Kranzegg kommen tausende Besucher in den Rettenberger Ortsteil. Darüber hinaus gibt es einen Krämermarkt und eine Schellenverlosung im Festzelt.

Wo kann ich in Rettenberg übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Rettenberg oder den Ortsteilen Kranzegg, Rottach, Untermaiselstein, Vorderburg und Wagneritz übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Info Rettenberg unter Telefon +49 8327/92040 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Viehscheid in Kranzegg?

Der Heimatverein Kranzegg kümmert sich in einem Planungsausschuss um die Organisation des Viehscheids unter Federführung der Vorsitzenden Anton Rothärmel und Vincent Göhl.

Die beiden hatten das Zepter vom langjährigen Organisator Ernst Kleinheinz übernommen. Auf die Beine gestellt wird der Viehscheid gemeinsam mit den örtlichen Vereinen, die ehrenamtliche Helfer stellen, und sich um das kulinarische Angebot kümmern.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

Im September und Oktober 2025 locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.