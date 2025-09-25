Weil es so schön war: „Das perfekte Dinner“ kehrt ins Allgäu zurück

Mit durchschnittlich knapp 900.000 Zuschauern pro Folge allein im linearen Programm des Privatsenders Vox ist „Das perfekte Dinner“ eines der erfolgreichsten Fernsehformate im Vorabendprogramm. Die deutschlandweit produzierte Show, die Vox um 19 Uhr und RTL+ zeitlich flexibel anbietet, gibt es seit 2006, mehr als 4500 Episoden sind seitdem entstanden.

„Das perfekte Dinner“ von Vox: Dreharbeiten im Januar 2023

In der kommenden Woche gibt es in dem Format wieder Bilder aus dem Allgäu zu sehen. Dabei handelt es sich aber nicht um neue Folgen, für die vor wenigen Monaten noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Allgäu gesucht wurden, sondern um eine Runde, die schon im April 2023 zu sehen war. Gedreht wurde im Januar 2023.

Bei der Allgäu-Runde handelt es sich um eine besondere Woche. In aller Regel nehmen fünf Personen teil. Sie bekochen sich jedenseitig, jeden Tag ist ein anderer Gastgeber. Vox zeigt die Runde von Montag bis Freitag.

Im Falle der Allgäu-Runde aus dem Jahr 2023 handelte es sich aber um eine der außergewöhnlichen Viererrunden. Diese beauftragt Vox für Wochen mit Feiertagen. Im Falle der Erstausstrahlung gab es in besagter Woche 2023 wegen Ostern nur vier Werktage und somit auch nur vier „Dinner“-Folgen. Kommende Woche wiederholt Vox die Vierer-Runde, weil am Freitag Tag der Deutschen Einheit ist.

„Das perfekte Dinner“ im Allgäu

Tag 1, Montag, 29. September

Gastgeberin ist Anita (63)

Vorspeise aus Paprika, Garnele und Käse.

Das Hauptgericht besteht aus Rindfleisch mit Stampf und Gemüse

Dessert aus Orangen und Schokolade.

Tag 2, Dienstag, 30. September

Gastgeberin ist Alexandra (39) - Motto des Abends ist „Mein siebter Himmel“

Vorspeise „schwarz-weiß an Feldsalat“,

Hauptgericht: „Allgäuer Wiese trifft Meer“

Eine „Traumkugel“ als Nachspeise.

Tag 3, Mittwoch, 1. Oktober

Gastgeber ist Karsten (40), der indonesische Spezialitäten neu interpretieren will

Vorspeise: Indonesische Vorspeisenvariation - Soto ayam / Gado-Gado

Hauptspeise: Ikan Ingwer - Gebratener Kabeljau mit Salicorn, Bambussprossen-Karotten-Ingwer und Reis

Nachspeise: Lavakuchen mit Pandan-Eis und exotischem Fruchtsalat

Tag 4, Donnerstag, 2. Oktober

Gastgeberin ist Tanja (43)

Es gibt eine Vorspeise mit Forelle und Pfannkuchen

Hauptgericht aus Schalotten und Rind.

Nachspeise mit dem Titel „Aller guten Dinge sind drei“.

Fans von „Das perfekte Dinner“ wissen natürlich schon, wer die damalige Allgäu-Runde gewonnen hat. Nach jedem „Dinner“ bewerten die Gäste ihren Gastgeber und verteilen bis zu zehn Punkte. Wer am Ende der Woche die meisten Punkte hat, gewinnt einen kleinen Geldbetrag. Wer die Allgäu-Runde endete, soll an dieser Stelle aber noch nicht verraten werden. Für ganz Neugierige gilt: Alle Folgen der Allgäu-Woche lassen sich jetzt schon beim Streaminganbieter RTL+ abrufen.