Diese sieben Hütten im Allgäu sind ideal für Ausflüge mit Kindern – auch noch im Herbst

"Wann sind wir endlich daaaaaaaaaa?" Eltern wissen: Wenn man diesen Satz zu oft hört, droht die Stimmung zu kippen. Wir stellen daher sieben Hütten im Allgäu vor, die sich für einen Ausflug mit Kindern lohnen - und so viel Abwechslung bieten, dass hoffentlich niemand meckert.

Alpe Kammeregg am Grünten

Der erste Tipp ist eine Alpe, die viele kennen, da sie direkt am Grünten, dem "Wächter des Allgäus" liegt: die Alpe Kammeregg. Wer diese besuchen will, muss nahezu gar nicht laufen, denn direkt in der Nähe gibt es einen Parkplatz. Perfekt also, wenn man zum ersten Mal mit einem Baby unterwegs ist - oder nicht allzu lauffreudige Kinder hat.

Von der Sonnenterrasse hat man eine wunderschöne Aussicht und kann dabei Allgäuer Spezialitäten essen.

Wer ältere Kinder hat, kann die Alpe Kammeregg als Einkehrmöglichkeit nach einer Tour auf den Grünten nutzen. (Lesen Sie auch: Wandern mit Kindern im Allgäu - das sollten Eltern beachten)

Hochbichl-Hütte am Ofterschwanger Horn

Hier kommen Kinder auf jeden Fall auf ihre Kosten: Die Hochbichl-Hütte, oft auch "Sofa-Hütte" genannt, liegt am Ofterschwanger Horn im Oberallgäu. Neben den namensgebenden Sofas, auf denen man sich hervorragend ausruhen kann, gibt es einen Spielplatz, auf dem Kinder viel entdecken können.

Die Hochbichl-Hütte erreicht man in etwa 20 Minuten von der Bergstation - wer also kleinere Kinder hat, kann zuerst mit dem Weltcup-Express hochfahren und die Hütte dann beim Abstieg besuchen. Mit älteren und lauffreudigen Kindern erreicht man die Hütte in etwa 45 Minuten von der Talstation. Der Weg bietet keine ausgesetzten Stellen und ist somit auch für unerfahrenere Wanderer gut machbar. Wichtig ist, dass man an der Talstation den Weg wählt, der nach rechts führt (siehe interaktive Karte am Ende des Artikels).

Während die Kinder den Spielplatz erkunden, können die Eltern die Aussicht von der Hochbichl-Hütte und typische Allgäuer Gerichte genießen.

Egal, ob Sommer oder Winter: Die Hochbichl-Hütte in Ofterschwang – auch Sofahütte genannt - ist ein beliebtes Ziel bei Familien mit Kindern. Foto: Ralf Lienert

Sölleralpe am Söllereck nahe Oberstdorf

Auch beim nächsten Hütten-Tipp gibt es zwei Varianten: Entweder fährt man mit der Söllereck-Bahn zur Bergstation und läuft von dort zur Sölleralpe oder man startet im Tal. Der Vorteil hier: Der Weg hinauf ist größtenteils asphaltiert und für Kinder daher gut machbar - auch wenn man etwas über eine Stunde unterwegs ist. Steigt man über diese Route hinab und wählt nicht die Bahn, kann man "Söllis Kugelrennen" mitmachen, eine XXL-Murmelbahn, die über 200 Meter ins Tal führt.

Nun aber zur Sölleralp: Von der Bergstation sind es je nach Fitness noch etwa 25 Minuten. Der Weg bietet eine tolle Aussicht und man trifft vielleicht schon den ein oder anderen tierischen Bewohner der Sölleralp. Dort leben unter anderem Rinder, Ziegen und Schweine. Neben deftigen Gerichten gibt es hausgemachte Kuchen und Wurst und Käse aus eigener Herstellung, die man auch abgepackt kaufen kann.

Die Sölleralpe erreicht man entweder zu Fuß von der Talstation der Söllereckbahn oder nach einer kurzen Fahrt mit der Gondel und 25 Minuten Fußmarsch. Foto: Mona Boos

Höfle Alpe in Diepolz

Diese Hütte ist zwar nicht unbedingt mit einer Wanderung verbunden, dafür können Kinder hier jede Menge lernen und entdecken: Denn die Höfle Alpe liegt auf dem Gelände des Bergbauermuseums in Diepolz, dem meist besuchten Museum Schwabens. Das Allgäuer Bergbauernmuseum liegt im Immenstädter Ortsteil Diepolz am Hang des Hauchenbergs, auf über 1.000 Metern Höhe. Neben Ausstellungsräumen, Tierställen, Kräutergarten, Bauernhof und bewirtschafteter Alpe bietet sich den Besuchern also auch das beeindruckende Alpen-Panorama.

Die Besucher des Freilichtmuseums können auf dem Gelände in das Leben von Allgäuer Bergbauern eintauchen und erfahren, wie sich das bäuerliche Leben in einem Bergdorf und die Milchviehwirtschaft im Allgäu im Laufe der Zeit entwickelt haben.

Das Bergbauernmuseum in Diepolz ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Foto: Thilo Kreier (Archiv)

Sennalpe Eschbach im Stillachtal

Ebenfalls im Oberallgäu liegt die Sennalpe Eschbach. Diese erreicht man beispielsweise vom Parkplatz der Fellhornbahn. Da der Weg größtenteils recht eben verläuft, ist es besonders leicht, ihn Kindern schmackhaft zu machen. Auch mit einem entsprechend robusten Kinderwagen wäre der Weg machbar.

Wer von Faistenoy zur Sennalpe Eschbach läuft, begegnet sicher einigen Wanderern, die zu einer Hüttentour aufbrechen oder von einer kommen - denn Faistenoy ist beispielsweise Ausgangspunkt für eine Hüttentour auf die Rappenseehütte, Mindelheimer Hütte oder das Waltenberger Haus. Wer aber nicht hoch hinaus will, sondern den Weg zur Sennalpe Eschbach wählt, hat trotzdem einen Ausblick auf die umliegenden Gipfel. Etwa 40 Minuten ist man zu Fuß unterwegs und am Wegesrand gibt es Einiges zu entdecken. Auf der Sennalpe Eschbach leben neben Rindern Schweine, Hühner, Hasen, Enten und Ziegen. Hier gibt es regionale Gerichte, aber auch Käse, Wurst und Eis aus eigener Herstellung.

Kappeler Alp nahe Pfronten

"Fühlen sich die Kids wohl, können auch Mama & Papa entspannen." Das schreiben die Betreiber der Kappeler Alp auf ihrer Website: Zur Alp gehört ein Spielplatz mit Spielturm, auf dem die Kinder toben können, während die Eltern die regionalen Gerichte genießen. Die auf 1350 Meter gelegene Hütte erreicht man über verschiedene Wanderwege - auch hier kann man aber die Alternative wählen und mit der Alpspitzbahn hochfahren und dann 15 Minuten zu Fuß laufen.

Auch für Kinder aufregend aber deutlich länger ist der Aufstieg über die Höllschlucht. Etwa zwei Stunden Fußmarsch sollte man hierfür insgesamt einplanen. Dank reißenden Bächen und steilen Felswänden gibt es aber auf dieser Route gerade für ältere Kinder viel zu sehen. Und wer im Winter geht, kann zurück rodeln - wenn das nicht mal ein gutes Argument ist.

Eine traumhafte Aussicht bietet die Kappeler Alp bei Pfronten auf einer Höhe von 1350 Metern.

Die Kenzenhütte nahe Halblech

Ebenfalls im Ostallgäu liegt die Kenzenhütte, die sich unter anderem deshalb für einen Familienausflug anbietet, weil man mit dem Kenzenbus eine Art Shuttleservice zur Hütte hat. Start ist am Kenzenparkplatz in Halblech, dann fährt der Bus einfach etwa zwölf Kilometer - genaue Fahrzeiten und mehr Informationen gibt es auf der Website der Gemeinde Halblech.

Von der Kenzenhütte kann man etwa zehn Minuten bis zum Kenzenwasserfall laufen - ein idealer Ausflug, wenn man mit Kleinkindern unterwegs ist. Der Wasserfall soll einst auch ein Lieblingsplatz von König Ludwig II. gewesen sein.

Wer wanderlustige ältere Kinder hat oder das Kind noch in einer Kraxe trägt, kann von hier aus natürlich auch zu größeren Touren aufbrechen - zum Beispiel zum Kenzensattel. Dorthin ist man etwa eine Stunde unterwegs und kann danach auf der Kenzenhütte einkehren. Unter den warmen Gerichten und Brotzeiten sind auch vegetarische und vegane Optionen. (Ausflugs-Tipps für den Herbst für Familien finden Sie hier.)

