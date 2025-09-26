Kein Umfahren von A7-Staus mehr möglich: Weihnachten könnten die Durchfahrtsverbote kommen

„Ich bin jetzt erst mal happy, dass wir so schnell so weit gekommen sind“, sagt Barbara Bak. Die Pfrontenerin meint damit die Entscheidung, dass nun bald Durchfahrtsverbote eingeführt werden sollen, um Orte im südlichen Ost- und Oberallgäu vom starken Verkehr zu entlasten. Ein Runder Tisch hat das am Donnerstagabend beschlossen.

Bak hatte im März 2024 eine Online-Petition gestartet, um gegen den überbordenden Durchgangsverkehr unter anderem in Pfronten, Nesselwang und Füssen hinzuweisen. Denn gibt es vor dem Füssener Grenztunnel auf der A7 einen Stau, weichen viele Fahrer auf Nebenstrecken aus - und legen mit ihren Autos die Orte lahm.

„Mein Wunsch: Erste Durchfahrtsverbote zum Weihnachtsreiseverkehr“

An dem Runden Tisch in Füssen haben zahlreiche Politiker und Behördenvertreter teilgenommen, auch aus Tirol. Das Ergebnis: Das Durchfahrtsverbot soll nun „schnellstmöglich umgesetzt“ werden, kündigt die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) an. Ihr Parteifreund, der Ostallgäuer Landtagsabgeordnete Andreas Kaufmann, sagt dazu: „Mein Wunsch wäre es, dass die Durchfahrtsverbote zum Weihnachtsreiseverkehr in Kraft sind.“ Mit dem Ergebnis des Runden Tisches ist er hochzufrieden: „Wir haben das Maximum erreicht.“

Mit der Umsetzung der Verbote beschäftigt sich nun das Ostallgäuer Landratsamt. Zudem wird das Staatliche Bauamt in Kempten ein Verkehrsgutachten in Auftrag geben. Darin solle beispielsweise herausgearbeitet werden, dass gefährliche Situationen entstehen, wenn der A7-Ausweichverkehr die umliegenden Orte verstopft, sagt Abgeordneter Kaufmann. Dies sei beispielsweise dann der Fall, wenn Rettungswege versperrt würden.

„Der Handlungsdruck ist hoch“, sagt Bayerns Europaminister Eric Beißwenger (CSU). „Die Region Füssen mit den angrenzenden Regionen im Ostallgäu, dem Oberallgäu und der Region Reutte ist eine attraktive und beliebte Tourismusregion. Der Verkehr in der Region ist bereits jetzt sehr stark und nimmt immer weiter zu.“ Künftig werde es einen regelmäßigen deutsch-österreichischen Austausch zum „Urlaubs- und Ausflugsverkehr“ geben. Ziel sei es, Probleme zu benennen und zeitnah nach Lösungen zu suchen.

Anwohnerin: Wer sich nicht daran hält, muss zahlen und zurückgeschickt werden

Es müsse sich in Deutschland herumsprechen, dass die Durchfahrtsverbote im südlichen Allgäu ernst zu nehmen sind und Fahrer, die sich nicht daran halten, zur Kasse gebeten und wieder auf die Autobahn zurückgeschickt werden, sagt die Pfrontenerin Barbara Bak. Die Polizei werde aufgrund der Personalsituation wohl nur stichprobenartig kontrollieren können, glaubt allerdings Landrätin Maria Rita Zinnecker.

Die Durchfahrtsverbote würden nun erst einmal in einem Probebetrieb getestet, sagt die Ostallgäuer Kreischefin. „Uns ist es wichtig zu zeigen, dass wir handlungsfähig sind.“ Doch auch ein Probebetrieb ziehe einen großen Aufwand nach sich: „Im Kreis Rosenheim, wo es bereits Verbote gibt, umfasst die entsprechende Allgemeinverfügung 28 Seiten.“

Erfolg in Rosenheim: Orte an A8 durch Durchfahrtsverbote massiv entlastet

In Rosenheim gelten die Verbote schon seit Wochen und haben den gewünschten Effekt erzielt: „In fast allen Orten entlang der A8 hat sich der Verkehr um mindestens 50 Prozent reduziert“, sagt der Ostallgäuer Landtagsabgeordnete Kaufmann. Dort gilt das Durchfahrtsverbot von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen. Ob das Ostallgäu dieses Modell übernimmt, steht laut Zinnecker noch nicht fest.

Dass es für das südliche Allgäu so schnell eine Lösung gibt, hätte der Nesselwanger Bürgermeister Pirmin Joas nicht gedacht. Er war überrascht, dass die Besprechung am Runden Tisch schon so konkret wurde. Sogar seine Tiroler Kollegen, die ebenfalls daran teilgenommen haben, hätten sich für Durchfahrtsverbote in Deutschland eingesetzt. „Das war wirklich interessant“, sagt Joas. Er versteht deren Engagement: Denn wenn in Deutschland Autos auf Nebenstrecken durch die Orte nach Österreich fahren, sind die Dörfer im Nachbarland ebenso vom starken Durchgangsverkehr betroffen wie die deutschen Gemeinden und Städte.

Durchfahrtsverbote an A7 auch Navi-Betreibern mitteilen

Alfons Haf, dem Bürgermeister von Pfronten, ist wichtig, dass zusätzlich zu den Durchfahrtsverboten weiterhin Gespräche mit Betreibern von Navigationssystemen und Verkehrsinformationsdiensten geführt werden. Sie sollen Fahrern anzeigen, dass bei Stau auf der A7 im südlichen Allgäu Durchfahrtsverbote herrschen. Pfingsten habe es schon einmal gut funktioniert, dass nicht auf Ausweichstrecken hingewiesen worden sei. „Das könnte von allen die wirksamste und schnellste Lösung sein.“ Am Runden Tisch sei auch festgelegt worden, dass man mit den entsprechenden Unternehmen in Kontakt bleiben werde.