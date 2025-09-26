Durchfahrtsverbote an der A7: Staugeplagte Anwohner im Allgäu dürfen aufatmen

Staugeplagte Anwohner im Ost- und Oberallgäu können aufatmen: In mehreren Gemeinden soll es künftig Durchfahrtsverbote für Autofahrer geben, die einem Stau auf der A7 ausweichen wollen. Dies ist das Ergebnis eines Runden Tisches, der mit zahlreichen Politikern und Behördenvertretern in Füssen stattgefunden hat. Sie wolle das Durchfahrtsverbot nun „schnellstmöglich umsetzen“, sagte die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) am Donnerstagabend exklusiv gegenüber unserer Redaktion.

