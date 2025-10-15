Energetisch sanieren und Geld sparen: Diese Beispiele zeigen, wie es gehen kann

Allgäu Gscheid saniert – unter diesem Motto haben das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) in Kempten und die Allgäuer Zeitung seit 2023 zweimal im Jahr Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer ausgezeichnet. Gesucht wurden Sanierungen mit einer intelligenten Konzeption und einer guten Umsetzung – eben gscheid saniert. Es war keine einfache Aufgabe für die Jury angesichts der Vielzahl der hochwertigen Bewerbungen. Zusätzlich zu den sechs Siegern, die wir in längeren Beiträgen präsentiert haben, stellen wir daher zum Abschluss des Wettbewerbs noch Sanierungen vor, für die es nicht ganz zum Sieg gereicht hat – die aber dennoch in vielen Bereichen vorbildlich sind. Und dann noch ein Tipp: Bei den Bau- und Energietagen Ostallgäu am 18. und 19. Oktober in Marktoberdorf wird Steffen Riedel, der Sieger der letzten Runde von Gscheid saniert, sein Haus vorstellen.
Wettbewerb „Gscheid saniert“
