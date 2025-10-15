Geld sparen: Energetische Sanierung „Jetzt ist es deutlich leiser im Haus“: Wettbewerb „Gscheid saniert“ - diese Beispiele zeigen, wie es gehen kann

Der Wettbewerb des Umweltzentrums Allgäu (eza!) und der Allgäuer Zeitung ist abgeschlossen. Wir zeigen hier noch Beispiele von Sanierungen, die nun Geld sparen.