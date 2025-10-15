Icon Menü
Energetische Sanierung: Gscheid saniert von eza und Allgäuer Zeitung

Geld sparen: Energetische Sanierung

„Jetzt ist es deutlich leiser im Haus“: Wettbewerb „Gscheid saniert“ - diese Beispiele zeigen, wie es gehen kann

Der Wettbewerb des Umweltzentrums Allgäu (eza!) und der Allgäuer Zeitung ist abgeschlossen. Wir zeigen hier noch Beispiele von Sanierungen, die nun Geld sparen.
    Finale der Aktion "Gscheid saniert" von eza! und Allgäuer Zeitung. Hier haben Hausbesitzer energetisch saniert.
    Finale der Aktion "Gscheid saniert" von eza! und Allgäuer Zeitung. Hier haben Hausbesitzer energetisch saniert. Foto: Werner Füßler, Sven Manthey, Timo Sandholzer, Andreas Miorin, Martin Fuchsschwanz, Michael Bentele

    Allgäu Gscheid saniert – unter diesem Motto haben das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) in Kempten und die Allgäuer Zeitung seit 2023 zweimal im Jahr Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer ausgezeichnet. Gesucht wurden Sanierungen mit einer intelligenten Konzeption und einer guten Umsetzung – eben gscheid saniert. Es war keine einfache Aufgabe für die Jury angesichts der Vielzahl der hochwertigen Bewerbungen. Zusätzlich zu den sechs Siegern, die wir in längeren Beiträgen präsentiert haben, stellen wir daher zum Abschluss des Wettbewerbs noch Sanierungen vor, für die es nicht ganz zum Sieg gereicht hat – die aber dennoch in vielen Bereichen vorbildlich sind. Und dann noch ein Tipp: Bei den Bau- und Energietagen Ostallgäu am 18. und 19. Oktober in Marktoberdorf wird Steffen Riedel, der Sieger der letzten Runde von Gscheid saniert, sein Haus vorstellen.

