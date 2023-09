Festival Vielsaitig in Füssen: Duo BartolomeyBittmann brilliert

Festival Vielsaitig in Füssen: Das Duo „BartolomeyBittmann“ trumpft groß auf. Sein wilder Crossover-Mix mit Cello, Geige und Mandola sorgt im Kaisersaal für Jubel.

11.09.2023 | Stand: 17:37 Uhr

Diese unbändige Lust am gemeinsamen Grooven steckt unweigerlich an: Was das Duo „BartolomeyBittmann“ beim Füssener Vielsaitig-Festival abliefert, ist eine Wucht im wahrsten Sinne des Wortes. Im Kaisersaal des ehemaligen Klosters St. Mang prasselt ein regelrechtes Klang-Gewitter auf die 120 Besucherinnen und Besucher nieder. In positivem Sinne ist das belebend und stimulierend – wie der tosende Applaus im Stehen am Ende zeigt.

