Der Eiskeller in Pfronten präsentiert sein Programm bis Juli 2024. Der Vorverkauf läuft am Montag an.

02.12.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Er ist schon eine besonders abwechslungsreiche Kulturbühne, der Eiskeller in Pfronten. Wenn es dafür noch eines Beweises bedurft hätte, dann würde ein Blick in den neuen Flyer mit dem Programm von Januar bis Juli 2024 ausreichen: Von halbnackten Bauarbeitern bis Eseln zum Pferde stehlen tummelt sich da vieles. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen läuft jetzt an.

Start des 2024-Programms ist am Freitag, 19. Januar: Ab 20 Uhr bringt Kirsten Annika Lange die Komödie „Halbnackte Bauarbeiter“ auf die Bühne des Eiskellers. Sie dreht sich um Singlefrau Ute, Anfang 40. Sie ist nach dem Ende ihrer letzten Beziehung zu dem Schluss gekommen, die große Liebe als Märchen abzutun und ihre neu gewonnene Freiheit voll und ganz zu genießen. Leichter gesagt als getan. Als der Johnny-Depp-Doppelgänger und der grundsolide Michael gleichzeitig auftauchen, wird Utas Welt auf den Kopf gestellt … Die erfolgreiche Bühnenadaption des gleichnamigen Romans zeigt, dass es manchmal darum geht, das Leben und sich selbst mit all den Absurditäten einfach nicht ganz so ernst zu nehmen. Die Ankündigung verspricht: Ein wunderbar humorvoller Abend über Männerklischees, Frauenfantasien und die Erkenntnis, dass das Singledasein nichts für Schwächlinge ist.

Die Band "Irma and the Wouldliketos" spielen im März im Eiskeller Pfronten

Mit einem Konzert geht es am Samstag, 16. März, weiter: Ab 20 Uhr spielt die Band „Irma and the Wouldliketos“ mit Naomi Nlomé, Michael Lutz, Martin Seiler und Christian Neubauer. Gitarre, Bass und Drums, dazu ein stabiler Satzgesang – mehr braucht es nicht, um der betörenden Soulstimme von Naomi Nlomé eine Bühne zu bereiten, auf der nichts ihrer Strahlkraft im Wege steht. So reihen sich im Konzert Soul-Klassiker nahtlos neben moderneren R’n’B-Songs und Funk-Perlen aus den 70ern ein. Im Mittelpunkt stehen bei der brandneuen Augsburger Formation immer die Spielfreude und der Spaß an „altmodischer“ Live-Musik.

Einen Familienvortrag mit Bestseller-Autorin Lotta Lubkoll gibt es am Dienstag, 4. Juni, 18 Uhr, zu hören: „Ein Esel zum Pferde stehlen“. „Suche Esel, der gern Abenteuer erlebt“, schrieb die Schauspielerin Lotta Lubkoll in einer Internetanzeige. Was danach passierte, sollte das größte Wagnis ihres Lebens werden: Ohne jemals zuvor gewandert oder in den Bergen gewesen zu sein, überquerte sie gemeinsam mit Esel Jonny in 80 Tagen die Alpen. 600 Kilometer mit eseligen drei Stundenkilometern, bis ans Mittelmeer. Dabei checkten sie zusammen am Campingplatz ein, gingen in den Supermarkt, kletterten über Hochgebirgspässe und wurden von einem Radfahrer verfolgt. Bis Jonny plötzlich verschwand. Ein Vortrag voll Lebensfreude und Ehrlichkeit, Rührung, quietschender Eselliebe und vielen schönen Fotos.

Überraschungskonzert "Im Jodelflow" im Juli

Zum Überraschungskonzert „Im Jodelflow“ laden am Donnerstag, 4. Juli, 20 Uhr, Jodula Hedwig Roth aus dem Allgäu und „MultiBlechBlasInstrumentalist“ Johannes Bär aus dem Vorarlberg in den Eiskeller ein. Beide haben ihre Wurzeln im Traditionellen, was zweistimmige Jodlerklänge und alpenländische Melodien zum Klingen bringt. Beide genießen aber auch die Ausflüge ins Wilde, Schräge und Experimentelle. Egal, ob mit Trompete, Posaune, Bariton, Tuba oder Alphorn: Johannes Bär findet immer die richtigen Töne, um Jodulas Stimme zu veredeln. Ein Konzert voller Überraschungen – für die beiden Musiker – und auch für das Publikum im Eiskeller, so die Ankündigung.

Karten gibt es ab 4. Dezember im Vorverkauf im Haus des Gastes in Pfronten oder online unter www.pfronten.de/eiskeller.