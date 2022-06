Ostallgäuer Klimaexperte: "Die Energiewende gelingt oder scheitert vor Ort"

Ulrich Schaaf vom Energiearbeitskreis Seeg will Bürger mehr in die Pflicht nehmen. Wie das funktionieren kann - und was er an der Förderpraxis für falsch hält.

02.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

„Die Energiewende gelingt oder scheitert vor Ort“, sagt Ulrich Schaaf. Der Leiter des Energiearbeitskreises Seeg ist sich sicher: „Wenn die Bürger ihre Lethargie überwinden, ist viel zu stemmen.“ Nur wenn möglichst viele einzelne Menschen aktiv werden, gehe es voran. Deshalb wirbt er unter anderem dafür, dass sich die Bürger in Genossenschaften zusammenschließen, die klimaneutral Energie erzeugen. Als positive Beispiele aus der Region nennt er die beiden Nahwärmenetz in Seeg, die Biogasanlage eines Bauern in Roßhaupten und ein geplantes Nahwärmenetz, das ein Lechbrucker Unternehmer auf die Beine stellen will.

Klimaschutz im Allgäu: Warum die Energiewende auf kommunaler Ebene oft am Geld scheitert

Darauf, dass die Energiewende auf kommunaler, Bundes- oder Europaebene passiere, solle man sich nicht verlassen. Das scheitert laut Schaaf zum Beispiel auf kommunaler Ebene schon am Geld. Städte und Gemeinden hätten wenig Handlungsspielräume. Sie könnten meist nur etwas tun, wenn sie von weiter oben Geld dafür bekämen. Das aber erreichen sie, wenn überhaupt, oftmals nur über schwierige bürokratische Prozesse.

Daran ändere auch ein kürzlich eingeführtes Anpassungsmanagement nichts, bei dem die Gemeinden finanzielle Unterstützung für ihre Vorsorge gegen Klimarisiken – wie Hochwässer oder Stürme – bekommen. Das habe schon mit den Klimamanagern nicht geklappt. Auch dafür erhielten die Kommunen Förderung. „Sie saßen aber oft nur dabei, ohne wirklich eingebunden zu sein“, sagt Schaaf. Die oberen Ebenen seien gutwillig und wollten etwas verändern. Deshalb gebe es immer wieder Förderprogramme. Diese sind laut dem Diplom-Ingenieur aber oft falsch aufgelegt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

Energiewende im Allgäu: Die gängige Förderpraxis habe die Menschen verdorben

So hätten aus seiner Sicht bei der Nutzung von Sonnenenergie zum Beispiel eher Photovoltaikanlagen mit Ost-West-Ausrichtung gefördert werden sollen, statt die mit Süd-Ausrichtung zu bevorzugen, weil mit ihnen am meisten Kilowattstunden und damit Geld einzustreichen sei. Ost-West-Ausrichtung sei besser, weil diese Anlagen vor allem morgens und abends am meisten produzieren, wenn auch der Strombedarf am größten ist. Außerdem habe die Förderpraxis die Menschen verdorben. „Viele warten heute erst einmal ab, ob es Geld gibt, bevor sie etwas tun“, sagt Schaaf.

Bilderstrecke

So wirkt sich der Klimawandel auf das Allgäu aus

Lesen Sie auch

Kann der Landkreis Lindau bis 2030 klimaneutral werden? Klimawandel

Dabei finde die Energiewende in sehr vielen Fällen eben ganz unten statt. Viele Projekte hätten einen lokalen Bezug, sei es zum Beispiel in der Land- und Forstwirtschaft oder der Schaffung klimaneutraler Wohn- und Gewerbebauten. Auch 90 Prozent der erneuerbaren Energien würden vor Ort eingespeist. Doch gerade auf lokaler Ebene stockt es laut Schaaf immer wieder. „Ich kann verstehen, dass sich die Leute wegducken. Das ist eine normale menschliche Reaktion, wenn etwas Angst macht. Um das zu überwinden, braucht es positive Beispiele“, sagt er.

Allgäuer Experte: Wie Bürgerenergiegenossenschaften Probleme Einzelner lösen können

Dass könnten auch im Ostallgäu Bürgerenergiegenossenschaften sein, von denen es in Deutschland mittlerweile einige gebe. Da sei oft viel Engagement drin. „Wenn man aus dem einzelnen Haus herausgeht und sich mehrere zusammenschließen, zum Beispiel in einem Nahwärmenetz, kann man viel gewinnen und es ist effizient“, wirbt Schaaf für diese Art der Kooperation. Allerdings seien dafür anfangs oft große Hürden zu überwinden, um die Leute zusammenzubringen. Welche das sind? „Da gibt es verschiedene Motive“, sagt Schaaf und nennt Beispiele: „Die einen mögen nicht auf andere angewiesen sein. Bei anderen passt es finanziell gerade nicht.“ Aber gerade für Letztere seien Genossenschaften ideal, weil die Anlagen dabei zusammen gekauft würden und nach und nach gemeinsam modernisiert und auf einen klimaneutralen Stand werden können.

Die Kommunen sieht Schaaf hauptsächlich in der Rolle des Unterstützers. In dem sie Genossenschaften zum Beispiel ideell oder mit kleinen Beträgen fördern, könnten sie dafür sorgen, dass die Bürger mehr Vertrauen in diese Zusammenschlüsse entwickeln. Außerdem könnten sie den Kommunikationsprozess mitsteuern und sollte den Bürgern bei Genehmigungsprozessen keine überflüssigen Steine in den Weg legen. „Das alles kostet primär kaum Geld, kann aber viel helfen, die Bürger zu ermutigen“, sagt Schaaf.

Klimaaktivisten sollen sich enger zusammenschließen

Schaaf plädiert außerdem dafür, dass sich Klimaaktivisten aus den Kommunen enger zusammenschließen und mehr austauschen. Bei den Förderungen würde er sich ein anderes System wünschen, bei dem nicht die Regierung vorgibt, wir brauchen jetzt mehr Biogas oder Photovoltaik und fördern das. Stattdessen sollten die Bürger Projekte planen und die CO2-Einsparung dabei als Messgröße genommen werden.

Bilderstrecke

Demo für Klimaschutz und Frieden

1 von 25 2 von 25 3 von 25 4 von 25 5 von 25 6 von 25 7 von 25 8 von 25 9 von 25 10 von 25 11 von 25 12 von 25 13 von 25 14 von 25 15 von 25 16 von 25 17 von 25 18 von 25 19 von 25 20 von 25 21 von 25 22 von 25 23 von 25 24 von 25 25 von 25 Fridays for Future organisierte in Kempten eine Demo für Frieden und Klimaschutz: 250 machten mit. Bild: Ralf Lienert Fridays for Future organisierte in Kempten eine Demo für Frieden und Klimaschutz: 250 machten mit. Bild: Ralf Lienert 1 von 25 Kempten 250 Teilnehmer - Demo - Fridays for Future ruft an diesem Freitag, 25. März, wieder zum globalen Klimastreik auf. Angesichts des Kriegs in der Ukraine wird am Freitag für Klimagerechtigkeit demonstriert - und für Frieden. "Kohle, Öl, Gas, für diese fossilen Energien zahlt die EU jeden T... Bild: Ralf Lienert Kempten 250 Teilnehmer - Demo - Fridays for Future ruft an diesem Freitag, 25. März, wieder zum globalen Klimastreik auf. Angesichts des Kriegs in der Ukraine wird am Freitag für Klimagerechtigkeit demonstriert - und für Frieden. "Kohle, Öl, Gas, für diese fossilen Energien zahlt die EU jeden T... Bild: Ralf Lienert

Das wäre technologieoffen und die Bürger selber für den Erfolg verantwortlich. „Sie bekommen Geld, aber wenn was schief geht und sie die Einsparungen nicht einhalten, müssen sie es selbst kompensieren, etwa durch den Kauf von CO2-Zertifikaten. „Man muss den Bürgern vor Ort mehr Verantwortung zumuten und auch zutrauen“, fordert Schaaf.

Lesen Sie auch: Energiearbeitskreis Seeg: Wie Landwirtschaft und Tourismus im südlichen Ostallgäu voneinander profitieren könnten