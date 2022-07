607 Starter – darunter ein Bürgermeister inkognito

Beim Mountainbike-Marathon in Pfronten messen sich 607 Teilnehmer auf vier verschiedenen Strecken. Drei Allgäuer Teams absolvieren die meisten Kilometer.

24.07.2022 | Stand: 14:13 Uhr

Mit 607 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat nach zwei Jahren Corona-Pause zum 19. Mal der Mountainbike-Marathon in Pfronten stattgefunden. Die Extremstrecke führte dabei über 76 Kilometer und 2600 Höhenmeter. Mit dabei war zum 14. Mal auch wieder die mittlerweile schon legendäre Klapprad-Weltmeisterschaft, dieses Jahr allerdings mit weniger auffälligen Kostümen als sonst.

Bei angenehmen Temperaturen wurden die 607 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in vier Streckendiziplinen mit Böllerschüssen auf den Weg geschickt. Zwischendrin regnete es allerdings in Strömen, so dass die beiden Moderatoren Peter Maisenbacher und Roland Balzer im Startraum die Starterinnen und Starter noch einmal mehr auf die Gefahren der nassen Strecken hinwiesen. Auch wiederholten sie zwischen den Starts immer wieder, wie wichtig die Meldung ans Organisationsteam sei, falls eine Fahrerin oder ein Fahrer ausscheiden, weil ansonsten die Bergwacht eine Suchaktion starten müsse.

Als erstes fällt der Startschuss für die Extremstrecke in Pfronten

Zuerst machten sich die 166 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg, die die Extremstrecke hinter sich bringen wollten, gefolgt von den 94 Klapprad-Fahrern und -Fahrerinnen, die ihr Ziel schon an der Hochalphütte erreicht hatten. Danach starteten die beiden anderen Rennen: Marathonstrecke über 51 Kilometer und 1900 Höhenmeter mit 212 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie die Kurzstrecke (26 Kilometer | 840 Höhenmeter) mit 78 Teilnehmern, darunter auch Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf inkognito mit schwarzer Perücke a la der Rockband Kiss.

Trotz wechselndem Wetter und nasser Strecke wurden keine größeren Unfälle gemeldet. Auch von sonstigen Ausfällen war nicht die Rede. Ein Teilnehmer schaffte es sogar mit einem Platten ins Ziel und auf einen „Stockerlplatz“. Anderen waren diverse blutige Spuren anzusehen, die aber den Leistungen der Sportlerinnen und Sportler keinen Abbruch taten.

Viele Streckenposten sorgen für Ordnung und Verpflegung

Die Organisation war vorbildlich, wofür sich Bürgermeister Haf auch heftigst bei der Siegerehrung bedankte. Das Team Eigler-Manhard & Co. hat bestens funktioniert. Auffallend waren dieses Mal die vielen Streckenposten, die entlang der Routen für Ordnung oder Verpflegung sorgten und immer hilfsbereit und gut gelaunt waren.

Allein während den Wartezeiten, bis alle wieder am Leonhardsplatz angekommen waren, schien das Event heuer nicht ganz so gut besucht zu sein wie sonst. Der innere Schulhof, bei dem es so allerhand süße Schmankerl zu erstehen gab, war bis zur Siegerehrung dann aber doch voll geworden – allerdings vorwiegend mit den teilnehmenden Sportlern.

Würste für alle Sieger

Dank zahlreicher Sponsoren wurden alle drei ersten Sieger aus den Kategorien männlich, weiblich, Frauen Altersklassen 30, 40, 50, 60, Männer 30, 40, 50, 60, Jugend sowie die Siegerteams traditionell mit einer Wurst geehrt. Aber auch den einen oder andern Umschlag für Sachpreise hat es gegeben. Anstatt eines Pokals wurde ein Metall-Schriftzug mit der Aufschrift MTB 2022 überreicht.

Die meisten Kilometer absolvierten drei Teams aus dem Allgäu: Platz eins erreichte hier RSC Auto Bosch Kempten, das insgesamt 664 Kilometer gefahren ist, gefolgt von Otto Bihler Maschinenfabrik mit 383 Kilometern und RSV Allgäu Outlet Sonthofen mit 203 Kilometern.

