Radfahrer bei Unfall nahe des Campingplatzes Bannwaldsee verletzt

Laut Polizei hätte er anhalten und warten sollen: In Schwangau fährt ein Rennradfahrer in ein anfahrendes Auto und wird dabei leicht verletzt.

17.07.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Bei einem Unfall am Sonntag nahe des Campingplatzes Bannwaldsee in Schwangau (Kreis Ostallgäu) wurde ein Rennradfahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Rennradfahrer die Zufahrt zur B17 überqueren. Weil sich dort eine Fahrzeugschlange stockend fortbewegte, entstand an der Stelle eine übersichtliche Situation.

Unfall an der B17-Zufahrt bei Schwangau: Radfahrer stürzt

Der Radfahrer versuchte, zwischen den Fahrzeugen hindurchzufahren. Dabei stieß er seitlich gegen ein anfahrendes Auto und stürzte. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Außerdem entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Laut Polizei wäre es für den Radfahrer ratsam gewesen, anzuhalten und zu warten.

