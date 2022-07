Streit um ein neues Baugebiet in Füssen: Verschärft sich der Mangel an bezahlbarem Wohnraum?

Die Pläne für ein Wohngebiet am Dreitannenbichl werden zum Politikum: Füssens SPD spricht sich wie die Anwohner gegen eine Bebauung aus. Die CSU hält dagegen.

Die umstrittenen Pläne für eine Wohnbebauung am Dreitannenbichl werden zum Politikum: Die Füssener SPD widmete ihren ersten Stammtisch nach zweijähriger Corona-Zwangspause diesem brisanten Thema. Die Position der SPD-Stadträte ist klar: Sie lehnen dort eine Wohnbebauung ab – im Schulterschluss mit vielen Anwohnern. Positioniert hat sich inzwischen auch die CSU: Man dürfe nicht tatenlos zusehen, wie sich der Mangel an halbwegs bezahlbarem Wohnraum in Füssen stetig verschärft.

Der Stammtisch begann mit Verspätung, weil Bürgermeister Maximilian Eichstetter zuvor Anwohner zu einem Informationsgespräch vor Ort gebeten hatte. Nach gut einer Stunde stieß Evelyn Vesenmayer vom Verein Füssen-West mit zwei Handvoll Westlern, darunter auch Vorstandsmitglied Helmut Angl, noch zur Diskussionsrunde. Die beiden ehemaligen Bürgermeister Angl ( Lechbruck) und Dr. Paul Wengert ( Füssen) verwiesen darauf: Aus einem Flächennutzungsplan könne kein Anspruch auf eine Bebauung abgeleitet werden, dazu sei ein Bebauungsplan zu erstellen. Die Arbeiten daran würden mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen, aber nur dann, wenn keinerlei Einsprüche dagegen im Raume stehen. Davon, das zeigte die Runde in aller Deutlichkeit, kann in diesem Falle wohl kaum ausgegangen werden.

Stammtisch der SPD Füssen: Man wolle keinesfalls dringend benötigten Wohnraum verhindern

Betont wurde beim Stammtisch: Man wolle keinesfalls dringend benötigten Wohnraum verhindern. Die SPD plädiert aber für „Füssen-Nord“, wo man ein Musterprojekt „Wohnungsnahes Arbeiten“ realisieren könne. Gegen Wohnbauten am Dreitannenbichl spräche auch die Hangbebauung, fast unbezahlbar für Normalbürger. „Es rumort und brodelt im Füssener Westen“, beschrieb Vesenmayer die Lage. Der Verein Füssen West spreche sich gegen eine Bebauung aus, nötigenfalls werde man sich auch mit rechtlichen Mitteln dagegen zur Wehr setzen. Bei der nächsten Vorstandssitzung des Vereins will man das weitere Vorgehen erörtern.

Die CSU hingegen verweist in einer Pressemitteilung darauf, dass eine Bebauung „im bereits seit 1989 bestehenden Flächennutzungsplan“ ermöglicht wird. In die Landschaft werde so gering wie möglich eingegriffen. Einstimmig habe sich das Kommunalparlament zudem dafür ausgesprochen, dass die Stadt „innen vor außen“ entwickelt werden solle. Die beteiligten Vertreter der Anwohnerschaft würden zudem „von Anfang an in den Prozess eingebunden“.

„Sollten wir die wenigen Möglichkeiten, den Mangel an Wohnraum aktiv zu bekämpfen, nicht nutzen, wären wir wieder bei dem Thema: Problem erkannt, vollmundige Beschlüsse gefasst und weiter nichts gemacht“, teilt die CSU mit. Ihre Stadtratsfraktion dagegen wolle „dieses Problem pragmatisch und lösungsorientiert“ anpacken. Denn in Füssen werde Wohnraum von jungen Familien gesucht, die mit fünf Personen in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen, wie auch Wohnraum für Angestellte der heimischen Betriebe, die keine Mitarbeiter finden, weil der Wohnraum fehlt.

Füssen: Eine Gemeinschaftsaufgabe für alle Bürger

Bei dieser „Gemeinschaftsaufgabe“ für alle Füssener und den vielen wohnungssuchenden Familien baue die CSU auch auf die Unterstützung der Anwohner und der anderen Parteien – ganz im Sinne der Solidarität: „Ein weiteres Verschleppen durch jahrelange Diskussionen und Standortsuchen ist vor niemandem mehr zu rechtfertigen.“