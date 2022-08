Zum 113. Mal in Schwangau: Wie blicken Stammgäste auf unsere Region und wird der Tourismus zu viel?

Das Ehepaar De Haeck ist Stammgast in Schwangau. Heuer sind sie zum 113. Mal im Königswinkel. Wie die Belgier auf den Tourismus in der Region blicken.

12.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Im Hintergrund fährt ein Schiff der Forggenseeflotte am Festspielhaus Neuschwanstein vorbei. Martin De Haeck zeigt auf das Schiff und sagt: „Die gab es damals so noch nicht.“ Auch die Kristall-Therme in Schwangau war damals noch nicht gebaut. Wenn man wissen will, wie sich die Region aus Sicht von Touristen verändert hat, ist man bei De Haeck und seiner Frau Liliane richtig. Heuer sind die Belgier zum 113. Mal da. Seit 1969 steht der Urlaub im Königswinkel fest im Jahreskalender. Warum die beiden seit Jahrzehnten nach Schwangau kommen und wie sie die Entwicklung des Tourismus in der Region sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.