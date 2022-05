Wo man ab der 1. Klasse drei Sprachen spricht

Pfrontener Lehrkräfte besuchen die Schule in La Val/Wengen in Südtirol. Interessant sind vor allem die Unterschiede.

28.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Nach der Gemeinde hat nun auch die Grundschule Pfronten Kontakt mit der Partnergemeinde La Val/Wengen in Südtirol aufgenommen. Bereits seit einigen Wochen gibt es eine Brieffreundschaft einer vierten Klasse mit ihrer Lehrerin Carina Hartmann und einer fünften Klasse in Südtirol. Die Grundschule dauert dort fünf Jahre. Die Ladinisch sprechenden Kinder aus dem Gardatal müssen von der 1. Klasse an zwei Fremdsprachen lernen: Deutsch und Italienisch. Arbeitsmaterial steht dreisprachig zur Verfügung. Vieles muss aber selbst hergestellt werden, weil es kaum ladinische Vorlagen gibt. Veronica Rubatscher hat deswegen eine eigene Grammatik auf Ladinisch herausgegeben.

Deutlich kleinere Klassen

Um den Kontakt zu vertiefen, haben sich nun sieben Lehrkräfte aus Pfronten auf den Weg nach Südtirol gemacht und die Schule in Wengen an einem Wochenende erkundet. Interessant waren die Vergleiche, wie dort unterrichtet wird. In Wengen gibt es deutlich kleinere Klassen. Am Dienstag und Donnerstag gibt es Nachmittagsunterricht und Mittagessen in der Schule. Allerdings müssen sich die Lehrkräfte am Ende des Schuljahres immer wieder neu für einen Schulstandort bewerben. Erst nach vielen Berufsjahren hat man eine feste Anstellung an einer Schule. Die Förderlehrer heißen in Südtirol „Stützlehrer“. Großer Wert wird auf die ladinische Sprache gelegt, weshalb es wöchentlich Zusatzstunden gibt. Einige Fächer werden abwechselnd in den verschiedenen Sprachen unterrichtet.

Ladinische Küche genießen

Außer dem Schulbesuch gab es mehrere Möglichkeiten, die Landschaft zu erwandern und die ladinische Küche zu genießen. Vizebürgermeister Felix Lapoz hat den Besuch abwechslungsreich organisiert und selbst am Abend gekocht. Mit einem Wanderführer wurde über die blühenden Armentarawiesen das Heilig-Kreuz-Hospiz mit einer der höchsten Wallfahrtskirchen Südtirols besucht. Das zweite Wanderziel war der Maurerberg hoch über St. Martin in Thurn. Zum Abschluss gab es viel Interessantes im Ladinermuseum auf Schloss Thurn zu sehen, wo es neben der Kulturgeschichte der Region ein Klassenzimmer von früher gibt. Demnächst soll eine Delegation aus Wengen nach Pfronten kommen, wo auch die Grundschule Pfronten auf dem Programm steht.

