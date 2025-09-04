Icon Menü
Gedenken an getötete Valerie von M. aus Lauben

Der Fall Valerie von M.

Wie die Gemeinde Lauben mit dem Unfassbaren umgeht, verdient großen Respekt

Der gewaltsame Tod von Valerie von M. bedeutet auch eine große Herausforderung für Gemeinde und Kirche. Sie haben bisher vieles richtig gemacht, findet unser Autor.
Helmut Kustermann
Von Helmut Kustermann
    Einen zentralen Platz zum Gedenken an die getötete Valerie von M. hat die Gemeinde Lauben in der Nähe des Rathauses eingerichtet.
    Was kann es Schlimmeres geben für eine Gemeinde? Ein Bürger, mitten aus der dörflichen Gemeinschaft, soll seine Partnerin getötet haben. Diese Partnerin ist zweifache Mutter. Im Ort bildet sich eine Mischung aus Trauer und Entsetzen. Und über allem schweben bange Fragen: Was bedeuten dieses Geschehnisse für den Dorffrieden? Wie lange werden die Schatten bleiben, die dieses mutmaßliche Gewaltverbrechen geworfen hat?

