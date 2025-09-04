Wie die Gemeinde Lauben mit dem Unfassbaren umgeht, verdient großen Respekt

Was kann es Schlimmeres geben für eine Gemeinde? Ein Bürger, mitten aus der dörflichen Gemeinschaft, soll seine Partnerin getötet haben. Diese Partnerin ist zweifache Mutter. Im Ort bildet sich eine Mischung aus Trauer und Entsetzen. Und über allem schweben bange Fragen: Was bedeuten dieses Geschehnisse für den Dorffrieden? Wie lange werden die Schatten bleiben, die dieses mutmaßliche Gewaltverbrechen geworfen hat?
Der Fall Valerie von M.
